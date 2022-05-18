Партнери почали активніше постачати обіцяну нашій країні зброю, щоб прогнати росіян. Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів припустив, коли можна очікувати масштабного контрнаступу і що для цього потрібно.

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Навчання, підготовка та більше зброї

Андрусів також відзначив масштабний контрнаступ українських військових на Харківщині. Він є надзвичайно успішним, адже ЗСУ звільняють один населений пункт за іншим. Саме на це ми чекали від постачання західної зброї.

Однак, щоби зробити більш масштабний контрнаступ потрібно більше часу для навчання та підготовки солдатів з користування тією західною зброєю, яку нам передали,

– констатує радник глави МВС.

Чому Генштаб вирішив почекати

За словами Андрусіва, керівництво очікувало, що необхідна зброя надійде до нашої держави швидше.

Генеральний штаб Збройних Сил України вирішив ухвалити рішення, щоб з контрнаступом не поспішати.

Радник глави МВС називає таку позицію абсолютно правильною. Він звертає увагу, що українські військові мали вже можливості для серйозних контрнаступів. Але Андрусів визнає, що рішення про ще кращу підготовку до такої відповідальної та складної справи є виваженим.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Наші воїни перейшли у контрнаступ на напрямку, який вважався чи не найбільш гарячим та складним з погляду бойових дій. Мовиться про Ізюмський. В окремих регіонах уже спостерігалося витіснення ворога. Окремі підрозділи Росії при цьому обстрілювали наші ЗСУ. Тобто це ті росіяни, які базуються у Чугуєві, Дергачах, Золочеві та Лозовій.

Також завдяки контрнаступу вдалось відвести безпосередню небезпеку від Харкова. Адже росіяни стояли близько. Через це місто зазнавало нещадних ворожих обстрілів. Тепер їх поменшало і Харків потрохи повертається до звичного життя. У місті навіть запустили громадський транспорт.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко твердо заявляв, що контрнаступ наших військ зупинити вже неможливо і російські окупанти це добре розуміють. Вони бояться сили наших воїнів і намагаються відступати. Наш наступ є важливим, бо так ми можемо зайти в тил їхнього ворожого угруповання.

Які ще напрямки для контрнаступу називав Залужний: дивіться відео