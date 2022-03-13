Для восполнения потерь оккупанты перебрасывают часть "миротворцев" из Нагорного Карабаха

За 18 дней войны Россия потеряла более 13 тысяч российских оккупантов. Чтобы срочно пополнить свои потери, враг решил привлечь в войну против Украины часть "миротворческого" контингента из других стран.

Как отметили в Генштабе ВСУ, Россия перебросит часть "миротворческого" контингента из Нагорного Карабаха в Украину.

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Также, по имеющейся информации, привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран, в частности:

Сирии,

Сербии.

Ранее стало известно, что российские захватчики усиливают свои позиции военными из Армении. А морпехов из Тихоокеанского флота эшелонами отправляют в Беларусь.

Что известно о российских "миротворцах" в Нагорном Карабахе

Российские военные зашли на эту территорию после очередного обострения военного конфликта между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабаской республикой (с одной стороны) и Азербайджаном (с другой).

Там находится примерно:

1960 военных,

90 бронетранспортеров,

380 единиц автомобильной и специальной техники.

В самом Нагорном Карабахе официально опровергают, что миротворческий контингент России выводит часть своих сил оттуда в Украину. В России это пока не комментировали.

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