ВСУ передали отремонтированные зенитные установки "Шилка": красноречивые фото

Вооруженные силы Украины получили отремонтированные зенитные установки "Шилка". Их военным передало государственное предприятие "Балаклейский ремонтный завод".

Этот завод входит в состав Укроборонпрома. Там подчеркнули, что специалисты предприятия своевременно и качественно выполнили капитальный ремонт военной техники.

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Установки уже прошли испытания

Процесс ремонта зенитных установок "Шилка" контролировали представители Минобороны. Технику передали заказчику после того, как провели необходимые испытания на полигоне. Контракт был выполнен в рамках государственного оборонного заказа в 2021 году. Впрочем, как уточнил исполняющий обязанности директора завода Александр Попов, часть работ пришлось начать за оборотные средства предприятия.



Зенитные установки уже передали военным / Фото Укроборонпрома



Техника прошла испытания на полигоне / Фото Укроборонпрома

Что известно о зенитных установках "Шилка"

Это зенитная самоходная установка, используемая для непосредственной противовоздушной защиты наземных войск. Также она предназначена для уничтожения:

воздушных целей, скорость которых не превышает 450 метров в секунду, расстояния – 2 500 метров, а высоты – 1 500 метров;

наземных (надводных) целей на расстоянии до 2 000 метров с места, с короткой остановки, а также в движении.

Какую еще технику передавали для ВСУ

В конце 2021 года Вооруженные силы Украины получили партию модернизированных танков и боевых машин пехоты. Их ремонтировали во Львовской и Житомирской. В октябре военным передали отремонтированные Ми-24ПУ1 – многоцелевые ударные вертолеты. Еще раньше Харьковский бронетанковый завод впервые обновил командирский танк Т-64БВК.

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