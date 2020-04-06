Для испанцев планируют ввести базовый доход: что это
Для борьбы с кризисом из-за коронавируса Испания введет гарантированный доход для всех своих граждан. Работают над тем, чтобы сформировать фонд для этого и в частности сумму выплаты.
Правительство Испании готовит целый ряд "спасательных" мер для экономики государства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Испании Надежду Кальвино.
К теме В Испании чрезвычайное положение продолжат до 26 апреля
Введение базового дохода для всех граждан, независимо от их уровня заработка, будет одной из таких вынужденных мер. Но более широкие амбиции правительства заключаются в том, чтобы базовый доход становился инструментом, который останется навсегда, даже после пандемии.
Что такое базовый доход? Это тип социального обеспечения от государства, согласно которому каждый гражданин должен иметь гарантированный законом безусловный минимум денежного обеспечения. Он выплачивается государством или органами местного самоуправления в дополнение к любому доходу, полученному где-либо.
Коронавирус в Испании: что известно
- С начала эпидемии в Испании уже зарегистрировано 13 055 летальных случаев от коронавируса. Количество инфицированных составляет более 135 тысяч.
- По количеству зараженных Испания уже опередила Италию и уступает только США.
- Больше всего пострадал от вируса Мадрид. Врачи не успевают осматривать всех пациентов и им приходится выбирать "на ходу", кого лечить.
- В Испании чрезвычайное положение продлили до 26 апреля, в целом оно продлится 45 дней.
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