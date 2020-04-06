Для испанцев планируют ввести базовый доход: что это

Для борьбы с кризисом из-за коронавируса Испания введет гарантированный доход для всех своих граждан. Работают над тем, чтобы сформировать фонд для этого и в частности сумму выплаты.

Правительство Испании готовит целый ряд "спасательных" мер для экономики государства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Испании Надежду Кальвино.

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Введение базового дохода для всех граждан, независимо от их уровня заработка, будет одной из таких вынужденных мер. Но более широкие амбиции правительства заключаются в том, чтобы базовый доход становился инструментом, который останется навсегда, даже после пандемии.

Что такое базовый доход? Это тип социального обеспечения от государства, согласно которому каждый гражданин должен иметь гарантированный законом безусловный минимум денежного обеспечения. Он выплачивается государством или органами местного самоуправления в дополнение к любому доходу, полученному где-либо.

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