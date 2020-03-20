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      Для эвакуированных украинцев из Борисполя организовали трансферы

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      Для того, чтобы доставить домой украинцев, которые вернулись из-за границы в Борисполь, привлекли несколько перевозчиков. Перевозка будет происходить с соблюдением всех карантинных ограничений.

      Трансфер придется оплатить дополнительно, сообщили в Мининфраструктуры.

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      Для того, чтобы попасть домой, украинцам после прибытия в "Борисполь" необходимо подойти к стойке терминала прибытия и зарегистрироваться.

      Представитель аэропорта и представитель перевозчика будут формировать группы до 10 человек по нужным направлениям. Также правительство разрешило "Бориспольскому Экспрессу" забирать соответствующее нормам количество пассажиров.

      Отметим, только в течение 19 марта в Украину прибыли около 50 авиарейсов из-за рубежа. В целом, сообщили в МИД, домой планируют вернуться около 38 тысяч украинцев.

      Важно! До 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин. Остановлено авиасообщение. Прекратило работу метро. Также отменены междугородные пассажирские перевозки. Запрет не касается только специальных рейсов для эвакуации украинских граждан из-за рубежа.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Борисполя Министерство инфраструктуры
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