Для эвакуированных украинцев из Борисполя организовали трансферы

Для того, чтобы доставить домой украинцев, которые вернулись из-за границы в Борисполь, привлекли несколько перевозчиков. Перевозка будет происходить с соблюдением всех карантинных ограничений.

Трансфер придется оплатить дополнительно, сообщили в Мининфраструктуры.

К теме Транспортные проблемы в Украине: Зеленский дал задание главам ОГА и мэрам

Для того, чтобы попасть домой, украинцам после прибытия в "Борисполь" необходимо подойти к стойке терминала прибытия и зарегистрироваться.

Представитель аэропорта и представитель перевозчика будут формировать группы до 10 человек по нужным направлениям. Также правительство разрешило "Бориспольскому Экспрессу" забирать соответствующее нормам количество пассажиров.

Отметим, только в течение 19 марта в Украину прибыли около 50 авиарейсов из-за рубежа. В целом, сообщили в МИД, домой планируют вернуться около 38 тысяч украинцев.

Важно! До 3 апреля в Украине действует общенациональный карантин. Остановлено авиасообщение. Прекратило работу метро. Также отменены междугородные пассажирские перевозки. Запрет не касается только специальных рейсов для эвакуации украинских граждан из-за рубежа.



Запреты из-за коронавируса / Инфографика 24 канала