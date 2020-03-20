Для евакуйованих українців з Борисполя організували трансфери

Для того, аби доставити додому українців, що повернулись з-за кордону в Бориспіль, залучили декілька перевізників. Перевезення відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних обмежень.

Трансфер доведеться оплатити додатково, повідомили у Мінінфраструктури.

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Для того, аби потрапити додому, українцям після прибуття до "Борисполя" необхідно підійти до стійки терміналу прибуття і зареєструватись.

Представник аеропорту та представник перевізника формуватимуть групи до 10 осіб за потрібними напрямками. Також уряд дозволив "Бориспільському експресу" забирати відповідну нормам кількість пасажирів.

Зазначимо, лише протягом 19 березня в Україну прибуло близько 50 авіарейсів з-за кордону. Загалом, повідомили в МЗС, додому планують повернутись близько 38 тисяч українців.

Важливо! До 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин.

Зупинено авіасполучення. Припинило роботу метро. Також скасовані міжміські пасажирські перевезення. Заборона не стосується лише спеціальних рейсів – для евакуації українських громадян з-за кордону.



Заборони через коронавірус / Інфографіка 24 каналу