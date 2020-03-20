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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Для евакуйованих українців з Борисполя організували трансфери

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      З "Борисполя" організували трансфери / 5 канал

      Для того, аби доставити додому українців, що повернулись з-за кордону в Бориспіль, залучили декілька перевізників. Перевезення відбуватиметься з дотриманням усіх карантинних обмежень.

      Трансфер доведеться оплатити додатково, повідомили у Мінінфраструктури.

      До теми Транспортні проблеми в Україні: Зеленський дав завдання головам ОДА і мерам

      Для того, аби потрапити додому, українцям після прибуття до "Борисполя" необхідно підійти до стійки терміналу прибуття і зареєструватись.

      Представник аеропорту та представник перевізника формуватимуть групи до 10 осіб за потрібними напрямками. Також уряд дозволив "Бориспільському експресу" забирати відповідну нормам кількість пасажирів.

      Зазначимо, лише протягом 19 березня в Україну прибуло близько 50 авіарейсів з-за кордону. Загалом, повідомили в МЗС, додому планують повернутись близько 38 тисяч українців.

      Важливо! До 3 квітня в Україні діє загальнонаціональний карантин.
      Зупинено авіасполучення. Припинило роботу метро. Також скасовані міжміські пасажирські перевезення. Заборона не стосується лише спеціальних рейсів – для евакуації українських громадян з-за кордону.

      Заборони в Україні через коронавірус
      Заборони через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини України Новини Борисполя Міністерство інфраструктури
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