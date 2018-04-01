Для кого теперь нулевая декларация

В Украине уже третья волна электронного декларирования, а власти вновь заговорили про "нулевую декларацию". На этот раз это называют частью валютной либерализации. Однако, антикоррупционные активисты убеждены, что под видом опеки о бизнесе, чиновники снова пытаются легализовать свои часто незаконные доходы.

На третьей волне декларирования президент вновь заговорил о нулевой декларации. Нулевая декларация поможет чиновникам спастись от статьи про "незаконное обогащение", которая их обязывает объяснить откуда у них лексусы, имения и драгоценности.

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"Не может судья или прокурор ездить на лексусе за 80 тысяч долларов, жить в квартире за 200 тысяч долларов, а получать перед этим зарплату в эквиваленте 200 долларов", – подчеркнул антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

Оказалось, что власть от идеи не отказывалась. Все 2 года над проектом работала группа. Ее глава Нина Южанина ответила, что эта новая "нулевая декларация" готовится не для чиновников, а для бизнесменов.

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"Сейчас мы имеем ситуацию, когда все чиновники подали декларации в единый государственный реестр, они не проверяются, но юридически их еще можно привлечь к ответственности в случае незаконного обогащения", – пояснил Александр Леменов.

Не говорят разработчики и смогут ли легализовать доходы родственников чиновников, ведь именно на них записывают дома, участки, компании.

Если все физические лица получат возможность легализовать доходы, то это означает, что все родственники тех должностных лиц на которых они записали свое имущество незаконного происхождения так же могут это имущество легализовать, – пояснила координатор платформы Декларации под контролем Александра Дрик.

А это значит, что расследование Национального антикоррупционного бюро на основе деклараций убьют еще в зародыше. Кстати, по словам министра финансов Александра Данилюка в МВФ до сих пор против "нулевого декларирования", эта идея не понравилась фонду с самого начала.