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4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Для кого тепер нульова декларація

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В Україні вже третя хвиля електронного декларування, а влада знову заговорила про "нульову декларацію". Цього разу це називають частиною валютної лібералізації. Однак, антикорупційні активісти переконані, що під виглядом опіки про бізнес, посадовці знову намагаються легалізувати свої часто незаконні статки.

На третій хвилі декларування президент знову заговорив про нульову декларацію. Нульова декларація допоможе посадовцям врятуватися від статті про "незаконне збагачення", яка їх зобов'язує пояснити звідки у них лексуси, маєтки та дорогоцінності.

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"Не може суддя або прокурор їздити на лексусі за 80 тисяч доларів, жити в квартирі за 200 тисяч доларів, а отримувати перед цим зарплату в еквіваленті 200 доларів", – наголосив антикорупційний експерт Олександр Леменов.

Виявилося, що влада від ідеї не відмовлялась. Всі 2 роки над проектом працювала робоча група. Її голова Ніна Южаніна відповіла, що ця нова "нульова декларація" готується не для посадовців, а для бізнесменів.

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"Наразі ми маємо ситуацію, коли всі чиновники подали декларації в єдиний державний реєстр, вони не перевіряються, але юридично їх ще можливо притягти до відповідальності у разі незаконного збагачення", – пояснив Олександр Лємєнов.

Не кажуть розробники і чи зможуть легалізувати статки родичів можновладців, адже саме на них записують будинки, ділянки, компанії.

Якщо всі фізичні особи отримають можливість легалізувати статки, то це означає, що всі родичі тих посадовців на яких вони записали своє майно незаконного походження так само можуть це майно легалізувати, – пояснила координатор платформи Декларації під контролем Олександра Дрік.

А це означає, що розслідування Національного антикорупційного бюро на основі декларацій вб'ють ще в зародку. До речі, за словами міністра фінансів Олександра Данилюква у МФВ і досі проти "нульового декларування", ця ідея не сподобалася фонду з самого початку.

Автор: Анна Калюжна
Теги: е-декларування Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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