Для работы сенсорной кнопки Рада примет соответствующий закон, – эксперт

Сейчас функционирование сенсорной кнопки в Верховной Раде не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте", однако народные депутаты примут для этого необходим закон. Поэтому использование сенсорной кнопки не поставит под сомнение легитимность всех принятых законов.

О том, что использование сенсорной кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых народными депутатами законов, заявил директор Держбюро расследований Роман Труба. Однако кандидат юридических наук Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу опроверг такую ​​возможность.

Узнайте, когда Рада сможет перейти на новую систему голосования

"Этот взгляд странный. Ведь это правило будет действовать на будущее, а не на прошлый период. Скажем, система контроля за голосованием в Киевсовете работает уже несколько лет и все в порядке. Эта технология достаточно проверенная. Она позволяет действительно четко контролировать, проголосовал ли сам депутат или за него кто-то другой пытался проголосовать карточкой", – сказал Мирошниченко.

На слова Трубы о том, что функционирование такой кнопки не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте Верховной Рады", эксперт выразил убеждение, что новый парламент для кнопки примет новый соответствующий закон.

Так введут закон. Идея же заключается в том, чтобы это (сенсорную кнопку) узаконить. Именно так и должно быть. В законе должны быть соответствующие положения,

– отметил Мирошниченко.

Юрист также обратил внимание на то, что действующему регламенте парламента предусмотрено, что заседание Рады может проводиться не только в ее зале, но и в другом помещении.

"Мы помним, когда было блокирование трибуны, то иногда проводили голосования в другом помещении. Так вот, если в другом помещении не будет этой кнопки, то голосовать придется только в зале Рады. Легче будет блокировать трибуну и принятие законов", – рассказал эксперт.

Что известно об истории с сенсорной кнопкой?

СБУ и ГБР 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Раде. А 27 августа силовики провели в парламенте следственные действия. Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия и заблокировали работу центра. При этом дали указание не впускать никого из представителей Аппарата парламента в зал.

В ГБР заявили, что проводят расследование по делу о нарушении должностными лицами Аппарата парламента правил использования компьютеров и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши. В частности, директор ГБР Роман Труба сказал, что использование кнопки поставило бы под сомнение легитимность всех принятых законов, ведь сейчас функционирования такой кнопки не предусмотрено действующим Законом "О Регламенте".

Как будет работать сенсорная кнопка в Раде

Сенсорная кнопка должна работать по другому принципу, чем сейчас – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца. Такая кнопка нужна для борьбы с кнопкодавством народных депутатов, то есть, чтобы они не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать в 80 тысяч гривен.