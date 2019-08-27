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      Для роботи сенсорної кнопки Рада ухвалить відповідний закон, – експерт

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      Голосування у Верховній Раді
      Голосування у Верховній Раді / Slovoidilo.ua

      Наразі функціонування сенсорної кнопки у Верховній Раді не передбачене чинним Законом "Про Регламент", проте народні депутати ухвалять задля цього необхідний закон. Тож використання сенсорної кнопки не поставить б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів.

      Про те, що використання сенсорної кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених народними депутатами законів, заявив директор Держбюро розслідувань Роман Труба. Проте кандидат юридичних наук Василь Мірошниченко в коментарі 24 каналу заперечив таку можливість.

      Дізнайтеся, коли Рада зможе перейти на нову систему голосування

      "Цей погляд якийсь дивний. Адже це правило діятиме на майбутнє, а не на минулий період. Скажімо, система контролю за голосуванням у Київраді працює вже кілька років і все гаразд. Ця технологія досить перевірена. Вона дозволяє справді чітко контролювати, чи проголосував сам депутат, чи за нього хтось інший намагався проголосувати карткою", – сказав Мірошниченко.

      На слова Труби про те, що функціонування такої кнопки не передбачене чинним Законом "Про Регламент Верховної Ради", експерт висловив переконання що новий парламент задля кнопки ухвалить новий відповідний закон.

      Так введуть закон. Ідея ж полягає в тому, щоб це (сенсорну кнопку) узаконити. Саме так і має бути. У законі мають бути відповідні положення,
      – зазначив Мірошниченко.

      Юрист також звернув увагу на те, що чинному регламенті парламенту передбачено, що засідання Ради може проводитись не тільки в її залі, але й в іншому приміщенні.

      "Ми пам’ятаємо, коли було блокування трибуни, то інколи робили голосування в іншому приміщенні. Так от, якщо в іншому приміщенні не буде цієї кнопки, то голосувати доведеться тільки в залі Ради. Легше буде блокувати трибуну і прийняття законів", – розповів експерт.

      Що відомо про історію з сенсорною кнопкою?

      СБУ та ДБР 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування в Раді. А 27 серпня силовики провели у парламенті слідчі дії. Вони зайшли в комп'ютерний центр, сказали, що проводяться слідчі дії і заблокували роботу центру. При цьому дали вказівки не впускати нікого з представників Апарату парламенту в зал.

      В ДБР заявили, що проводять розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші. Зокрема, директор ДБР Роман Труба сказав, що використання кнопки поставило б під сумнів легітимність усіх ухвалених законів, адже наразі функціонування такої кнопки не передбачене чинним Законом "Про Регламент".

      Як працюватиме сенсорна кнопка в Раді Сенсорна кнопка має працювати за іншим принципом, ніж зараз – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця. Така кнопка потрібна для боротьби з кнопкодавством народних депутатів, тобто, щоб вони не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Роман Труба Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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