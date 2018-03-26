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Для Украины сценарий Боснии и Герцеговины – беда, – юрист

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Украина может потерять независимость?
Украина может потерять независимость? / 24 Канал

Сценарий урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе по примеру Боснии и Герцеговины для Украины – беда. Это будет анклав наркотрафика, незаконной торговли оружием и тому подобное. Путин может рассматривать этот сценарий, только нужно ли это нам?

Об этом сайту "24" рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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"Это наименее эффективная демократия – с тремя президентами, каждый из которых может заблокировать любое решение. И надзирателем от ЕС, у которого нет никакой внутренней легитимности. Это вроде как генерал-губернатор от ЕС. Зачем Украине в своем составе регион, которым мы не можем реально управлять, но который будет иметь серьезное влияние на решение центрального правительства? " – спрашивает Друзенко.

В то же время эксперт не исключает, что Запад, особенно страны ЕС, могут согласиться на такой вариант. По его словам, логика Европы заключается в том, чтобы как-то решить этот конфликт и забыть о нем.

Никто не хочет воевать за Украину. ЕС вообще не хочет быть причастным к вооруженному конфликту, в отличие от США. Поэтому любые сценарии – выгодные или нет для Украины – если за ними будет показываться возможное прекращение конфликта на Донбассе или его заморозка, ЕС будет поддерживать. Но нам надо понимать четко наши интересы,
– отмечает международник.

При этом Геннадий Друзенко считает, что если конфликт на востоке Украины и будет разрешен, то не при нынешней власти. По его убеждению, власть, которая заявляет, что не должно быть силовой составляющей – вооруженного разрешения конфликта – априори его не решит. Это, говорит он, признак того, что эти люди не знают, как его решить. Друзенко напоминает: на войне продолжают погибать люди, а линия разграничения, которая есть сегодня – это не линия дипломатических усилий. Это линия, на которой украинские бойцы остановили российскую агрессию.

Напомним, в материале бывшего главного редактора телеканала "Дождь" Михаила Зыгаря, опубликованном на страницах Time, автор пишет, что в течение следующего президентского срока Путин будет готов ввести на временно оккупированных территориях пророссийскими боевиками международную временную администрацию. В частности, Путин готов сделать восточную Украину территорией, контролируемой временной международной администрацией – как это было в Боснии и Герцеговине, или в Косово.

Что произошло в Боснии и Герцеговине? Война в Боснии и Герцеговине тесно связана с распадом Югославии. Международный военный конфликт на территории Боснии и Герцеговины длился с 6 апреля 1992 по 14 сентября 1995 между Сербией и Черногорией с одной стороны, Республикой Боснией и Герцеговиной с другой и Республикой Хорватией с третьей.

ООН дало согласие на охранную миссию голубых касок. Впрочем, 12 июля 1995 сербы вторглись в зону безопасности ООН город Сребреница. Последствиями были массовые расстрелы и так называемые "этнические чистки" среди мусульманского населения. Войсками боснийских сербов были убиты около 8000 боснийцев. 30 августа 1995 военно-воздушные силы НАТО начали нанесение бомбовых ударов по сербским позициям вокруг Сараево. Операция "Обдуманная сила" длилась около 2 недель. Операция была официально закончена соглашением о снятии блокады с Сараево 14 сентября 1995.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин
Источник: 24 Канал
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