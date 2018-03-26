00:18
27 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-7°C
6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
  • п'ятниця
    2°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Сюзерен Рамзан Кадиров. Цар хороший, а бояри злі
Вєсті Кремля
23:31, 26 березня
Вєсті.UA. Грішна Тимошенко. Клоун Добкін
Вєсті.UA
22:52, 26 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, 26 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Для України сценарій Боснії і Герцеговини – біда, – правник

900 Читать новость на русском
Україна може втратити незалежність?
Україна може втратити незалежність? / 24 Канал

Сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі за прикладом Боснії і Герцеговини для України – біда. Це буде анклав наркотрафіку, незаконної торгівлі зброєю тощо. Путін може розглядати цей сценарій, тільки чи потрібно це нам?

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Читайте також: Окупанти різко посилили обстріли на фронті: є загиблий

"Це найменш ефективна демократія – з трьома президентами, кожен з яких може заблокувати будь-яке рішення. І наглядачем від ЄС, який немає жодної внутрішньої легітимності. Це ніби як генерал-губернатор від ЄС. Навіщо Україні в своєму складі регіон, яким ми не можемо реально керувати, але який матиме серйозний вплив на рішення центрального уряду?" – запитує Друзенко.

Водночас експерт не виключає, що Захід, особливо країни ЄС, можуть погодитися на такий варіант. За його словами, логіка Європи полягає в тому, щоб якось владнати цей конфлікт і забути про нього.

Ніхто не хоче воювати за Україну. ЄС взагалі не хоче бути причетним до збройного конфлікту, на відміну від США. Тому будь-які сценарії – вигідні чи ні для України – якщо за ними буде майоріти можливе припинення конфлікту на Донбасі або його заморозка, ЄС буде підтримувати. І нам треба розуміти чітко наші інтереси,
– наголошує міжнародник.

При цьому Геннадій Друзенко вважає: якщо конфлікт на сході України і буде розв’язаний, то не за нинішньої влади. На його переконання, влада, яка заявляє, що не повинно бути силової складової – збройного розв’язання конфлікту – апріорі його не вирішить. Це, говорить він, ознака того, що ці люди не знають, як його розв’язати. Друзенко нагадує: на війні продовжують гинути люди, а лінія розмежування, яка є сьогодні – це не лінія дипломатичних зусиль. Це лінія, на якій українські бійці зупинили російську агресію.

Нагадаємо, в матеріалі колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря, опублікованому на сторінках Time, автор пише, що протягом наступного президентського терміну Путін буде готовий ввести на тимчасово окуповані території проросійськими бойовиками міжнародну тимчасову адміністрацію. Зокрема, Путін готовий зробити східну Україну територією, контрольованою тимчасовою міжнародною адміністрацією — як це було у Боснії і Герцеговині, або у Косово.

Що відбулося в Боснії і Герцеговині? Війна в Боснії та Герцеговині тісно пов'язана з розпадом Югославії. Міжнародний військовий конфлікт на території Боснії і Герцеговини тривав із 6 квітня 1992 року до 14 вересня 1995 року між Сербією і Чорногорією з одного боку, Республікою Боснією і Герцеговиною з другого та Республікою Хорватією з третього.

ООН дало згоду на охоронну місію блакитних шоломів. Втім, 12 липня 1995 року серби вторглись у зону безпеки ООН місто Сребрениця. Наслідками були масові розстріли і так звані "етнічні чистки" серед мусульманського населення. Військами боснійських сербів було вбито близько 8 000 боснійців. 30 серпня 1995 року військово-повітряні сили НАТО розпочали завдавання бомбових ударів по сербських позиціях навколо Сараєво. Операція "Обдумана сила" тривала близько 2 тижнів. Операцію було офіційно закінчено угодою про зняття блокади з Сараєво 14 вересня 1995 року.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 26 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Секс-скандалы в России и Америке
26 березня, 23:00 Секс-скандалы в России и Америке
Іван Яковина 301
Головні новини 26 березня: видворення дипломатів РФ, пожежа в Кемерово, помер Мавроді
26 березня, 22:26 Головні новини 26 березня: видворення дипломатів РФ, пожежа в Кемерово, помер Мавроді
824
Проблема
26 березня, 21:57 Проблема "слабых" кандидатов, или Какие политические технологии нужны для выборов
Катерина Одарченко 243
Інфаркт – хвороба, що
26 березня, 21:02 Інфаркт – хвороба, що "молодшає": симптоми, лікування, перша допомога та причини виникнення
Олександр Бевза 2565
Сергій Василюк: Поїздки на фронт – пошук свята
26 березня, 20:03 Сергій Василюк: Поїздки на фронт – пошук свята
Катерина Петренко 240
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук