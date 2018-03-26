Для України сценарій Боснії і Герцеговини – біда, – правник

Сценарій врегулювання збройного конфлікту на Донбасі за прикладом Боснії і Герцеговини для України – біда. Це буде анклав наркотрафіку, незаконної торгівлі зброєю тощо. Путін може розглядати цей сценарій, тільки чи потрібно це нам?

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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"Це найменш ефективна демократія – з трьома президентами, кожен з яких може заблокувати будь-яке рішення. І наглядачем від ЄС, який немає жодної внутрішньої легітимності. Це ніби як генерал-губернатор від ЄС. Навіщо Україні в своєму складі регіон, яким ми не можемо реально керувати, але який матиме серйозний вплив на рішення центрального уряду?" – запитує Друзенко.

Водночас експерт не виключає, що Захід, особливо країни ЄС, можуть погодитися на такий варіант. За його словами, логіка Європи полягає в тому, щоб якось владнати цей конфлікт і забути про нього.

Ніхто не хоче воювати за Україну. ЄС взагалі не хоче бути причетним до збройного конфлікту, на відміну від США. Тому будь-які сценарії – вигідні чи ні для України – якщо за ними буде майоріти можливе припинення конфлікту на Донбасі або його заморозка, ЄС буде підтримувати. І нам треба розуміти чітко наші інтереси,

– наголошує міжнародник.

При цьому Геннадій Друзенко вважає: якщо конфлікт на сході України і буде розв’язаний, то не за нинішньої влади. На його переконання, влада, яка заявляє, що не повинно бути силової складової – збройного розв’язання конфлікту – апріорі його не вирішить. Це, говорить він, ознака того, що ці люди не знають, як його розв’язати. Друзенко нагадує: на війні продовжують гинути люди, а лінія розмежування, яка є сьогодні – це не лінія дипломатичних зусиль. Це лінія, на якій українські бійці зупинили російську агресію.

Нагадаємо, в матеріалі колишнього головного редактора телеканалу "Дождь" Михайла Зигаря, опублікованому на сторінках Time, автор пише, що протягом наступного президентського терміну Путін буде готовий ввести на тимчасово окуповані території проросійськими бойовиками міжнародну тимчасову адміністрацію. Зокрема, Путін готовий зробити східну Україну територією, контрольованою тимчасовою міжнародною адміністрацією — як це було у Боснії і Герцеговині, або у Косово.

Що відбулося в Боснії і Герцеговині? Війна в Боснії та Герцеговині тісно пов'язана з розпадом Югославії. Міжнародний військовий конфлікт на території Боснії і Герцеговини тривав із 6 квітня 1992 року до 14 вересня 1995 року між Сербією і Чорногорією з одного боку, Республікою Боснією і Герцеговиною з другого та Республікою Хорватією з третього.



ООН дало згоду на охоронну місію блакитних шоломів. Втім, 12 липня 1995 року серби вторглись у зону безпеки ООН місто Сребрениця. Наслідками були масові розстріли і так звані "етнічні чистки" серед мусульманського населення. Військами боснійських сербів було вбито близько 8 000 боснійців. 30 серпня 1995 року військово-повітряні сили НАТО розпочали завдавання бомбових ударів по сербських позиціях навколо Сараєво. Операція "Обдумана сила" тривала близько 2 тижнів. Операцію було офіційно закінчено угодою про зняття блокади з Сараєво 14 вересня 1995 року.