Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения для Дмитрасевича, ограничив его свободу передвижения до 7 июля 2024 года. Однако у чиновника есть альтернатива – внесения залога в размере более 20 миллионов гривен.
Смотрите также В полиции прокомментировали слухи об обысках у мэра Ирпеня
Мера пресечения для Дмитрасевича
В случае внесения залога Дмитрасевич обязан выполнять ряд условий: не общаться со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет. Однако он может и обжаловать решение в апелляционной палате.
Решение принял следственный судья Андрей Бицюк. Постановление о применении меры пресечения может быть обжаловано в апелляционной палате ВАКС,
– сообщает Центр противодействия коррупции.
Дмитрасевичу инкриминируют завладение землей на сумму в 291 миллион гривен и попытку завладения землей на 190 миллионов. В целом речь идет о более 480 миллионах, как можно было посчитать.
Прокурор отмечала, что подозреваемый готовил проекты судебных решений, которые должны были лишить госпредприятия "Искры" и "Надежды" права пользования землей, а также отправлял Сольскому справки с "просьбами" по судебным делам.
Смотрите также Мэр Очакова во время войны купил квартиру в Испании за более 5 миллионов гривен, – НАПК
Следствие располагает доказательствами, что подобные земельные махинации могли иметь место и в других регионах Украины. Однако последнее слово должно быть за судом.
Больше о деле
- Заместитель министра аграрной политики Маркиян Дмитрасевич получил подозрение по делу о сделках с государственной землей еще 23 апреля. Об этом стало известно во время рассмотрения ходатайства в ВАКС о применении меры пресечения в отношении министра Сольского.
- Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады, министра агрополитики Николая Сольского первого было разоблачено по подозрению в завладении государственной землей на 291 миллион гривен и попытке завладения землей еще на 190 миллионов.
- Важно, что Дмитрасевич и Сольский – 2 из 3 должностных лиц Минагро, которые получил подозрение от НАБУ за последние месяцы. Более полугода назад подозрение в несвязанном с указанным выше делом получил заместитель министра Тарас Высоцкий.