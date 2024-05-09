Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід для Дмитрасевича, обмеживши його свободу пересування до 7 липня 2024 року. Однак у посадовця є альтернатива – внесення застави у розмірі понад 20 мільйонів гривень.
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Запобіжка для Дмитрасевича
У разі внесення застави Дмитрасевич зобов'язаний виконувати ряд умов: не спілкуватися зі свідками, здати паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет. Проте він може й оскаржити ухвалу в апеляційній палаті.
Рішення ухвалив слідчий суддя Андрій Біцюк. Ухвала про застосування запобіжного заходу може бути оскаржена до апеляційної палати ВАКС,
– повідомляє Центр протидії корупції.
Дмитрасевичу інкримінують заволодіння землею на суму у 291 мільйон гривень та спробу заволодіння землею на 190 мільйонів. Загалом йдеться про понад 480 мільйонів, як можна було порахувати.
Прокурорка зазначала, що підозрюваний готував проєкти судових рішень, які мали позбавити держпідприємства "Іскри" та "Надії" права користування землею, а також відправляв Сольському довідки з "проханнями" щодо судових справ.
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Слідство володіє доказами, що подібні земельні махінації могли мати місце і в інших регіонах України. Однак останнє слово повинне бути за судом.
Більше про справу
- Заступник міністра аграрної політики Маркіян Дмитрасевич отримав підозру у справі про оборудки із державною землею ще 23 квітня. Про це стало відомо під час розгляду клопотання у ВАКС про застосування запобіжного заходу щодо міністра Сольського.
- Ексголову аграрного комітету Верховної Ради, міністра агрополітики Миколу Сольського першого було викрито за підозрою у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень та спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів.
- Важливо, що Дмитрасевич та Сольський – 2 з 3 посадовців Мінагро, які отримав підозру від НАБУ за останні місяці. Понад пів року тому підозру у непов'язаній з вказаною вище справою отримав заступник міністра Тарас Висоцький.