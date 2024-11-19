Уходят в вечность Герои: на войне погиб военный из Киевской области Дмитрий Безверхов

На фронте погиб военнослужащий из Киевской области. Боец защищал Украину в Донецкой области.

24 Канал пишет со ссылкой на Броварского городского голову Игоря Сапожко, что боец погиб 15 ноября 2024 года.

Смотрите также На фронте погиб экс-игрок Мотора и сборной Украины Михаил Цап

Что известно о гибели Героя

Военнослужащий Дмитрий Безверхов погиб 15 ноября 2024 года в городе Лиман Краматорского района Донецкой области от смертельных ранений, в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами,

– рассказал городской голова.

Он отметил, что прощание с Дмитрием Безверховим и отпевание состоялось 18 ноября в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что на улице Героев Украины, 22-А.

Похоронили бойца на Аллее Славы, что на улице Олега Оникиенко,136.

Искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Алексеевича... Вечная и светлая память Герою-защитнику!

– заявил Сапожко.

Редакция искренне сочувствует невосполнимой потере. Вечная слава и память Герою!