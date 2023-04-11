"Дали по шее": российский посол скулит о притеснениях и "русофобии" в Аргентине

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов пожаловался на русофобию в стране. Также он утверждает, что один из российских дипломатов якобы "получил по шее".

Дмитрий Феоктистов в своем твиттере посетовал русофобию и "акты насилия" со стороны аргентинцев в отношении россиян после начала полномасштабного вторжения.

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Российский посол заявил о нарушении прав россиян

Феоктистов заявил, что в странах "коллективного Запада" якобы "нарушают права россиян" из-за "специальной военной операции", то есть войны России с Украиной.

Посол России заявил, что один из почетных российских консулов на выходе из католического храма "неожиданно получил по шее". По его словам, удар сопровождался оскорбительными возгласами в адрес России. "Нападающих" найти не удалось.

В Буэнос-Айресе не хотят проводить фестиваль "Матушка Русь"

Власти Буэнос-Айреса отказали в проведении ежегодного фестиваля россиян "Матушка Русь". По мнению Феоктистова, это очередной "русофобский" шаг.

Однако на этом он не остановился. Российский посол посетовал, что иммиграционные власти Аргентины якобы превратили приток в страну беременных россиянок в настоящий "шпионский роман". Дело в том, что родившийся в Аргентине ребенок автоматически получает гражданство страны.

По данным Bloomberg, с 2022 года в Аргентину въехало более 22 тысяч граждан России. Беременные россиянки массово едут в страну, чтобы там родить.

Также он заявил, что полиция подходит к русскоязычным людям на улице и проверяет у них документы. По его словам, это уже якобы происходило с сотрудниками российского посольства.