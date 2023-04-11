Дмитро Феоктістов у своєму твітері побідкався на русофобію та "акти насильства" з боку аргентинців щодо росіян після початку повномасштабного вторгнення.

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Російський посол заявив про порушення прав росіян

Феоктістов заявив, що у країнах "колективного Заходу" нібито "порушують права росіян" через "спеціальну військову операцію", тобто війну Росії з Україною.

Посол Росії заявив, що один із почесних російських консулів на виході з католицького храму "несподівано отримав по шиї". За його словами, удар супроводжувався образливими вигуками на адресу Росії. "Нападників" знайти не вдалось.

У Буенос-Айресі не хочуть проводити фестиваль "Матушка Русь"

Влада Буенос-Айреса відмовила в проведенні щорічного фестивалю росіян "Матушка Русь". На думку Феоктістова, це черговий "русофобський" крок.

Проте на цьому він не зупинився. Російський посол поскаржився, що імміграційна влада Аргентини нібито перетворила приплив у країну вагітних росіянок на справжній "шпигунський роман". Річ у тім, що дитина, яка народилася в Аргентині, автоматично отримує громадянство країни.

Довідка. За даними Bloomberg, від 2022 року до Аргентини заїхало більш ніж 22 тисячі громадян Росії. Вагітні росіянки масово їдуть до країни, щоб там народити.

Також він заявив, що поліція підходить до російськомовних людей на вулиці та перевіряє в них документи. За його словами, це нібито вже відбувалося зі співробітниками російського посольства.