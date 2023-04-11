Дмитро Феоктістов у своєму твітері побідкався на русофобію та "акти насильства" з боку аргентинців щодо росіян після початку повномасштабного вторгнення.
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Російський посол заявив про порушення прав росіян
Феоктістов заявив, що у країнах "колективного Заходу" нібито "порушують права росіян" через "спеціальну військову операцію", тобто війну Росії з Україною.
Посол Росії заявив, що один із почесних російських консулів на виході з католицького храму "несподівано отримав по шиї". За його словами, удар супроводжувався образливими вигуками на адресу Росії. "Нападників" знайти не вдалось.
У Буенос-Айресі не хочуть проводити фестиваль "Матушка Русь"
Влада Буенос-Айреса відмовила в проведенні щорічного фестивалю росіян "Матушка Русь". На думку Феоктістова, це черговий "русофобський" крок.
Проте на цьому він не зупинився. Російський посол поскаржився, що імміграційна влада Аргентини нібито перетворила приплив у країну вагітних росіянок на справжній "шпигунський роман". Річ у тім, що дитина, яка народилася в Аргентині, автоматично отримує громадянство країни.
Також він заявив, що поліція підходить до російськомовних людей на вулиці та перевіряє в них документи. За його словами, це нібито вже відбувалося зі співробітниками російського посольства.