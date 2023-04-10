Росіяни невдоволені тим, що звичайні казахи підтримують українців. Про це жінка заявила у своєму відео, яке поширили в соцмережах.
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Казахи і росіяни – зовсім не братні народи
Героїня відео зауважила, що казахи та росіяни не є братніми народами, бо відрізняються ментально та зовнішньо.
У нас з вами різні культури, релігії, різні мови. І зовні ми відрізняємося від вас,
– наголосила казашка.
Також громадянка Казахстану нагадала, як росіяни вчинили з українцями, до яких донедавна ходили в гості та заводили з ними родини.
"От ви загравали з поняттями братства та сестринства, а потім взяли та напали на Україну з війною та зброєю",
– сказала жінка.
Жінка зазначила, що у росіян зараз не все гаразд з головою, до того ж, вона порівняла Росію з імпотентним стариганем, який ревнує молоду і красиву Україну до Європи. Закінчила своє звернення казашка, сказавши, що у росіян зараз немає братів, а також проголосивши українське національне гасло – Слава Україні.
Казашка влучно висловилась про росіян: дивіться відео
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