Умер бывший председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет

17 декабря умер 41-летний Дмитрий Габинет. В 2019 – 2020 годах он работал на должности главы Хмельницкой ОГА.

Кроме этого, Габинет возглавлял общественную организацию "Форпост Народовластия". О смерти мужчины сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, передает 24 Канал.

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Что известно о Дмитрии Габинете

Дмитрий Габинет был кандидатом юридических наук, работал преподавателем в Хмельницком университете управления и права и в Хмельницком кооперативном торгово-экономическом институте.

Он также был председателем Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS и помощником народного депутата Николая Стефанчука.

С глубокой скорбью сообщаю, что ушел из жизни Дмитрий Анатольевич Габинет, украинский юрист, преподаватель и председатель Хмельницкой областной государственной администрации 2019 – 2020 годов,

– написал в своих соцсетях Тюрин.

Отметим, что Кабмин поддержал назначение Дмитрия Габинета на должность председателя Хмельницкой ОГА 28 октября 2019 года. На этой должности он работал до 24 ноября 2020 года.

Прощание с умершим состоится 18 декабря с 12:00 до 14:00 в помещении Хмельницкой городской ритуальной службы по адресу улица Князя Святослава Храброго, 5-А.