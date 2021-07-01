Не стоит серьезно воспринимать слова Путина, – Гудков о "прямой линии" главы Кремля

Владимир Путин в прямом эфире раскритиковал законопроект о коренных народах в Украине. Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков заявил, что смотреть эту программу не стоит, поскольку президент России уже давно оторван от реальной жизни и имеет искаженное представление о мире.

По его словам, сказанное президентом России в эфире не стоит воспринимать серьезно. У Путина искаженное представление о мире, и он считает, что такое видение у всех вокруг.

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"С Россией борется Запад, Украина под внешним контролем – это заезженная пластинка, которую мало кто всерьез воспринимает. В XXI веке следить за прямыми линиями удивительно. Каждый год заметно, насколько президент России оторван от реальной жизни, живет в глубокой изоляции, не понимает новых процессов, технологий. Он живет в ХХ веке с метрополиями, колониями, двумя мировыми державами, которые делят сферы влияния" – отметил политик.

Гудков убежден, что Путин позволяет себе комментировать действия украинских властей и других стран, потому что чувствует себя безнаказанным. На него работает Росгвардия, МВД, Следственный комитет, прокуратура, а оппозицию не допускают на выборы.

О коренных народах

Во время "прямой линии" Владимир Путин негативно высказался и о новом законопроекте о коренных народах в Украине. В перечень коренных народов включили крымских татар, караимов и крымчаков, но не россиян.

Дмитрий Гудков подчеркнул, что затрагивая такие вопросы, пропаганда в РФ отвлекает внимание граждан от внутренних проблем. Политики и журналисты на телевидении в России постоянно обсуждают проблемы других стран, а не свои.

Пускай Путин разберется с пенсиями внутри страны, ростом цен, стагнацией экономики, снижением уровня жизни населения за последние 7 лет... Если бы не документ о коренных народах, Путин увидел бы дискриминацию россиян еще где-то,

– заметил оппозиционный политик.

Общественный деятель добавил, что для российской пропаганды важно создать "картинку", в которой выбор Украины неправильный. Поскольку Украина пошла демократическим путем, а в РФ пытаются установить диктатуру.

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"Но все меньше людей в это верят. За 3 – 5 лет этот нарратив будет совсем непопулярным", – резюмировал Гудков.

Дмитрий Гудков прокомментировал "прямую линию" Путина: смотрите видео

"Прямая линия" Путина: последние новости

Владимир Зеленский отреагировал на заявления президента РФ о том, что "Украина находится под внешним управлением США, Германии и Франции". Глава государства подчеркнул, что Украина сама решит все внутренние вопросы.

Если Украина будет успешной, россияне поймут, что ситуация может быть не такой, как им навязывают. Такое мнение высказал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, и подчеркнул, что украинской власти не нужно добиваться встречи с Путиным.

Президент Украины готовится к встрече с главой Кремля. Зеленский готов обсудить важные для Украины вопросы, которые существуют в двусторонних отношениях между странами.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – это ежегодное событие, во время которого президент Российской Федерации отвечает на вопросы граждан. Такие эфиры в России проводят с 2001 года. В период с 2008 по 2011 годы, когда Путин был премьер-министром, программу переименовали в "Прямой разговор с Владимиром Путиным".