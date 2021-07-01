Путин хочет показать, что он большой, – Гудков о встрече с Зеленским

Владимир Путин заявил, что разговаривать с украинским президентом нет смысла. Глава Кремля чувствует свою безнаказанность.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Заявление российского президента было направлено на внутреннего потребителя.

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Отношение Путина к Зеленскому и Украине

По словам оппозиционера, у Путина до сих пор остается старое представление о мире. К Украине он давно не относится как к суверенной стране.

Пытается показать, что он (Путин – 24 канал) такой большой, и что если он и готов общаться, то только с равновеликими,

– подчеркнул он.

По мнению Гудкова, президенту Владимиру Зеленскому вообще не стоит обращать внимания на такие заявления главы Кремля.

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Что заявил Путин: главное

Путин 30 июня во время прямой линии заявил, что не будет разговаривать с Зеленским, потому что в этом якобы нет смысла. Примерных тем для переговоров он также назвать не мог.

Зато Зеленский отреагировал на такое заявление. Он подтвердил свою готовность к встрече с президентом страны-агрессора, "если его действительно интересует решение ряда кризисных вопросов, которые объективно существуют в двусторонних отношениях Украины и России".