Таку думку висловив російський опозиціний політик Дмитро Гудков. Заява російського президента була спрямована для внутрішнього споживача.

Детальніше Я не відмовляюся від зустрічі, але нащо вона, – Путін оскандалився заявою про Зеленського

Ставлення Путіна до Зеленського і України

За словами опозиціонера, у Путіна досі залишається старе уявлення світу. До України він давно не відноситься як до суверенної країни.

Намагається показати, що він (Путін – 24 канал) такий великий, і що якщо він і готовий спілкуватись, то тільки з рівновеликими,

– підкреслив він.

На думку Гудкова, президенту Володимиру Зеленському взагалі не варто звератити уваги на такі заяви очільника Кремля.

Дмитро Гудков прокоментував заяву президента Росії: дивіться відео

Що заявив Путін: головне

Путін 30 червня під час Прямої лінії заявив, що не розмовлятиме з Зеленським, бо у цьому нібито немає сенсу. Приблизних тем для переговорів він також назвати не міг.

Натомість Зеленський відреагував на таку заяву. Він підтвердив свою готовність до зустрічі з президентом країни-агресорки, "якщо його справді цікавить вирішення низки кризових питань, які об'єктивно існують у двосторонніх відносинах України та Росії".