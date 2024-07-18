Штрафы за коррупцию: "слуга" Гурин говорит, что "ошибся, но его голос не был решающим"

Верховная Рада Украины 18 июля приняла в первом чтении законопроект №11340. 231 депутат поддержал это решение, но "слуга" Дмитрий Гурин заявил, что он проголосовал "по ошибке".

В законопроекте говорится о том, что подозреваемые в коррупционных преступлениях чиновники смогут заключать соглашения со следствием и платить штраф за правонарушения. Его поддержали несмотря на то, что были предостережения со стороны НАБУ, САП и Антикоррупционного комитета.

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Гурин утверждает, что его голос не был решающим

Нардеп от партии "Слуга народа" Дмитрий Гурин прокомментировал свое решение проголосовать за этот законопроект.

Я проголосовал за №11340 который дает возможность коррупционерам сливаться с уголовных дел. Мой голос не был решающим, но это совершенно неважно,

– написал он на своей странице в X.

Нардеп заверил, что якобы ошибся кнопкой во время голосования.

Я тупо ошибся, какой стыд, впервые такое, простите,

– добавил он.

Гурин заметил, что это было первое чтение и пообещал во втором проголосовать "красной".

К слову, этот законопроект предоставляет чиновникам-коррупционерам возможность альтернативного решения уголовно-правовых конфликтов с выплатой штрафов от 204 тысяч гривен до 204 миллионов гривен.

Против его принятия выступают также активисты и общественные деятели.

Украл миллиард, взяли на очередных 100 миллионов, компенсировал их, заплатил еще 200 миллионов штрафа и живи-наслаждайся на "заработанных" 700 миллионах, – прокомментировал это руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Он также отмечал, что этот закон может "спасти" бизнесменов Игоря Коломойского и Олега Бахматюка от тюрьмы.