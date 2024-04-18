В последний путь под громкие аплодисменты и слезы: как в Киеве попрощались с Дмитрием Капрановым

Утром 16 апреля внезапно ушел в мир иной известный публицист, писатель и общественный деятель. С Дмитрием Капрановым попрощались в Киеве 18 апреля.

С писателем и общественным деятелем попрощались в Михайловском Златоверхом соборе. СМИ пишут, что провести в последний путь Дмитрия Капранова пришли более сотни людей.

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Прощание с Дмитрием Капрановым

Церемония прощания началась в 11 часов. Кроме семьи, в частности, брата – Виталия Капранова, на похороны также приехал гендиректор театра имени Франко Евгений Нищук, актер Ахтем Сеитаблаев, певец Олег Скрипка, писатели Андрей Кокотюха и Василий Шкляр и другие.

В Киеве попрощались с Дмитрием Капрановым / Фото Суспильного, "РБК-Украина", Oboz

Отпели Дмитрия Капранова в Михайловском Златоверхом соборе. Далее под громкие аплодисменты и слезы присутствующих повезли на Байковое кладбище.

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Дмитрию Капранову навсегда 56

Трагическое известие поступило 16 апреля. Виталий Капранов сообщил, что утром внезапно умер его брат Дмитрий.

Друг и коллега Капранова Саша Лирник рассказал, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Дмитрий Капранов ушел из жизни в 56 лет.

В последние годы жизни стал известным не только как писатель, но и благодаря своей блогерской и исторической деятельности.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину братья Капрановы вступили в полк "Азов". В частности, защищали Киев от оккупантов.

Впоследствии братья рассказали, что их руководство предложило работу по специальности, связанную с прессой, на что Капрановы откликнулись.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Капранова. Вечная память!