В последний путь под громкие аплодисменты и слезы: как в Киеве попрощались с Дмитрием Капрановым
Источник:Суспильное
Утром 16 апреля внезапно ушел в мир иной известный публицист, писатель и общественный деятель. С Дмитрием Капрановым попрощались в Киеве 18 апреля.
С писателем и общественным деятелем попрощались в Михайловском Златоверхом соборе. СМИ пишут, что провести в последний путь Дмитрия Капранова пришли более сотни людей.
Советуем прочитать Из жизни ушел Дмитрий Капранов: биография известного писателя
Прощание с Дмитрием Капрановым
Церемония прощания началась в 11 часов. Кроме семьи, в частности, брата – Виталия Капранова, на похороны также приехал гендиректор театра имени Франко Евгений Нищук, актер Ахтем Сеитаблаев, певец Олег Скрипка, писатели Андрей Кокотюха и Василий Шкляр и другие.
В Киеве попрощались с Дмитрием Капрановым / Фото Суспильного, "РБК-Украина", Oboz
Отпели Дмитрия Капранова в Михайловском Златоверхом соборе. Далее под громкие аплодисменты и слезы присутствующих повезли на Байковое кладбище.
Читайте также "Вместе с ним уходит частичка моей души": друзья Капрановых поделились воспоминаниями о Дмитрии
Дмитрию Капранову навсегда 56
- Трагическое известие поступило 16 апреля. Виталий Капранов сообщил, что утром внезапно умер его брат Дмитрий.
- Друг и коллега Капранова Саша Лирник рассказал, что причиной смерти стал сердечный приступ.
- Дмитрий Капранов ушел из жизни в 56 лет.
- В последние годы жизни стал известным не только как писатель, но и благодаря своей блогерской и исторической деятельности.
- С начала полномасштабного вторжения России в Украину братья Капрановы вступили в полк "Азов". В частности, защищали Киев от оккупантов.
- Впоследствии братья рассказали, что их руководство предложило работу по специальности, связанную с прессой, на что Капрановы откликнулись.