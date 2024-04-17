"Вместе с ним уходит частичка моей души": друзья Капрановых поделились воспоминаниями о Дмитрии

Отошел в вечность Дмитрий Капранов – известный писатель и издатель. Он оставил весомый след в культурной жизни Украины, о чем будут вспоминать еще не один год.

Неожиданное известие о смерти Дмитрия Капранова 16 апреля, который вместе с братом Виталием создал уникальный литературный тандем, вызвала волну скорби среди украинцев. Его жизненный и творческий путь был неразрывно связан с развитием украинской книги и культуры.

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Воспоминания о Дмитрии Капранове

Коллеги и друзья Дмитрия поделились воспоминаниями о его вкладе в развитие украинской литературы. Андрей Кокотюха, писатель, отметил, что теперь Виталий Капранов будет продолжать дело братьев за двоих, почтив память Дмитрия.

Дмитрий и Виталий были одним целым, и теперь, когда один из них ушел, это большая потеря для всех нас,

– сказал Кокотюха журналистам, добавляя, что братья Капрановы помогали ему собирать средства на пополнение сельских библиотек.

Анжелика Рудницкая, певица и телеведущая, отметила энергию и харизму братьев Капрановых, их способность отдавать энергию другим, создавая вокруг себя атмосферу творчества и позитива. По словам Рудницкой "литераторы-энерджайзеры" частенько писали в социальных сетях провокационные сообщения, они этим доказывали, что "художники не должны были быть сладкой ватой".

А вот писательница Громовица Бердник поделилась историей о том, как братья Капрановы стали ее первыми издателями, открыв путь к успеху ее книге "Знаки карпатской магии".

Они рискнули издать мою книгу "Знаки карпатской магии". Другие издатели говорили: "Кому интересны гуцульские суеверия?" "Кто знает тех мольфаров?"... Потом наши пути разошлись. Работаю с другим издательством, но с Капрановыми всегда тепло здоровались во время встречи.

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Бердник также отметила, что Капрановы были локомотивом украинского книгоиздания, культуры, литературы еще с начала независимости Украины. Она вспомнила, в частности, интересный факт: еще до 1991 года Капрановы в Москве выдавали украинскую газету "Тынды-рынды" и журнал украинской фантастики "Братья".

Писатель и сценарист Сашко Лирник вспоминает о глубокой дружбе с братьями Капрановыми, их готовность всегда прийти на помощь и их вклад в развитие украинской литературы.

Всегда мне помогали. Среди ночи позвонишь – подорвутся и приедут. Очень веселые, невероятно отзывчивые... Вместе с Дмитрием уходит часть моей души. Они творили и творят для Украины. Для меня Дмитрий не умер, потому что делами они столько всего заложили, что все наработки и в дальнейшем с успехом будут развиваться.

Мария Матиос, писательница, выразила свое уважение к братьям за их гражданскую позицию и вступление в ряды теробороны Киева после начала вторжения России. Литератор отметила, что не всегда соглашалась с историческими разведками братьев Капрановых, но признала, что "они копают глубоко".

Многие писатели уехали за границу и остаются там. А такие, как Капрановы, кто не просто остался здесь, а еще и взял оружие в руки, кто морально, психологически, финансово поддерживал и поддерживает нашу армию, – очень ценные люди.

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, очевидно, является большим ударом для украинской культурной жизни. Его жизнь и творчество были посвящены развитию украинской литературы, и его наследие продолжит жить в сердцах и произведениях тех, кто его знал и любил.

Сегодня, когда Украина переживает непростые времена, каждая потеря ощущается особенно остро. Дмитрий Капранов оставил после себя не только богатое литературное наследие, но и пример несокрушимости духа и преданности своему делу.

Его имя навсегда останется в истории украинской культуры как символ неутомимого труда и любви к родной земле.