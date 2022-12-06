Защитник Мариуполя "Орест" после российского плена вернулся на военную службу
Источник:твиттер Дмитрия Казацкого
Освобожденный из плена пресс-офицер Дмитрий Казацкий с позывным "Орестом" решил вернуться на военную службу. Только в сентябре его и часть защитников "Азовстали" обменяли на российских оккупантов.
Эту новость сам Дмитрий Казацкий сообщил в твиттере. Дмитрий был немногословен, хотя на обнародованном фото улыбнулся.
Важно "Последний день на Азовстали": фильм Дмитрия Казацкого отметили премией на Kharkiv MeetDocs
"Орест" просто написал, что вернулся на военную службу.
Сегодня первый день, когда вернулся на военную службу,
– отметил он.
Сеть в восторге от такого поступка защитника Мариуполя, ему сразу начали писать слова благодарности:
- "Спасибо за защиту, господин "Орест",
- "С возвращением и спасибо за службу!",
- "С Праздником. Берегите себя", "Сил вам!".
"Орест" объявил, что возвращается на военную службу / Фото с твиттера Дмитрия Козацкого
Кто такой Дмитрий Казацкий
Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" – автор кадров раненых украинских воинов в полевом госпитале на заводе "Азовсталь", облетевших весь мир. Он более 80 дней держал оборону вместе с другими собратьями на "Азовстали" в Мариуполе, находясь там в бесчеловечных условиях с минимальным запасом пищи и питаясь один раз в день.
Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 215 украинских военных, в том числе защитников "Азовстали". Уже через несколько дней он наконец-то встретился с родными. Его встречали мама, сестра и друзья. Известно, что в российском плену "Орест" похудел до 55 килограммов.