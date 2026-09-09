Двойная утрата для Хмельницкой области: на фронте погибли Дмитрий Кирилюк и Дмитрий Крохмаль

8 сентября в Хмельницком простились с двумя погибшими воинами. Это 36-летний Дмитрий Кирилюк и 46-летний Дмитрий Крохмаль.

Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о погибших воинах

Дмитрий Кирилюк до войны был барменом и занимался спортом

Дмитрия Кирилюка я знала 10 лет. Он был очень добрым – душа компании. Всегда поддержит, поможет. К нему тянулись люди,

– рассказала знакомая погибшего воина.

Мужчина получил повестку в декабре 2024 года. Защищал Украину в третьей бригаде оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

Свой последний бой он сражался 26 августа 2026 года на Покровском направлении.

У военного остались жена, дочь, мама и брат.

А Дмитрий Крохмаль в гражданской жизни был проводником поезда, впоследствии работал на различных работах.

На фронт ушел добровольцем.

Добрый, такой был добрый и спокойный. Как ушел в армию, так я его и не видела. Разве что по видео иногда, когда выходил куда-то на задание,

– рассказала кума.

Дмитрий более двух лет защищал Украину в составе 3-й отдельной танковой бригады.

Мы с ним служили вместе. Долго. Я был рядом, когда он погиб. Просто я остался жив, а его нет. Он был спокойным, послушным парнем, таким хорошим,

– вспомнил побратим Дмитрия Виктор.

Воин погиб 13 марта 2026 года на Купянском направлении. Его тело опознали только по результатам ДНК-экспертизы.

У мужчины остались жена, дети, родители, сестра.

Напомним, что 8 сентября община Ивано-Франковска проводила в последний путь старшего солдата Ивана Василюка. Ему было всего 24 года.