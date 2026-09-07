Об этом сообщила Городская ритуальная служба.

Что известно о гибели и прощании с защитником?

8 сентября Ивано-Франковская община проводит в последний путь защитника Украины Ивана Василюка. Старший солдат погиб в боях за свободу и независимость Украины. Ему было 24 года.

Иван Богданович Василюк родился 18 января 2002 года, а погиб 3 июня 2026 года. Жителей призывают присоединиться к военному погребальному ритуалу и достойно почтить память павшего воина.

Коммунальное предприятие "Городская ритуальная служба" выразило соболезнования родным, близким и сослуживцам Героя.

Военный похоронный ритуал состоится по следующему графику:

13:00 – выезд из Дома скорби по улице Ивасюка, 48, к приходу МБНП;

14:00 – прощание с погибшим на улице Ивасюка, 48;

14:40 – выезд из прихода МБНП на Аллею Героев.

Траурный кортеж будет двигаться по маршруту: улица Ивасюка – Хоткевича – Привокзальная – Грюнвальдская – Грушевского – Драгоманова – Ивана Франко – Сечевых Стрельцов – Коновальца.

В 15:20 запланировано захоронение Ивана Василюка на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукалевка. Жителей Ивано-Франковской общины просят присоединиться к прощанию и почтить память защитника, отдавшего жизнь за Украину.

Они отдали жизнь за Украину

Напомним, 6 сентября Броварская община простилась с младшим сержантом Андреем Бутенко, который погиб 29 августа 2026 года в районе Графского в Сумской области. Защитник исполнял обязанности командира пушки. Прощание с воином состоялось в его родном Требухове, где земляки отдали ему последний долг и проводили в последний путь.

Даниил "Серфер" Смирнов погиб на фронте 28 августа, за несколько недель до рождения сына. Он вернулся из Литвы в Украину в 18 лет, чтобы встать на защиту государства, воевал в составе 3-й штурмовой бригады, а после ранения продолжил службу в Международном легионе ГУР. 3 сентября с Даниилом простились в Киеве и похоронили на Лесном кладбище.