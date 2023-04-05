По словам Алины Михайловой, это произошло 30 мая 2017 года, когда на фронте был так называемый "период беззаботности". Девушка вспоминает то время с щемящей улыбкой, ведь ассоциирует его со счастьем и влюбленностью. В это время и начались их отношения, рассказала невеста Героя в интервью Front 18.
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"Первое и последнее свидание были самыми счастливыми моментами"
Девушка сквозь слезы рассказала, что Да Винчи очень изменился, когда они начали встречаться. После нескольких свиданий собратья в шутку говорили, что с появлением Алины в жизни Героя, он "стал добрее".
Вспоминая последнее свидание с любимым, девушка не смогла сдержать слез. Невеста Героя рассказала, что она состоялась во время празднования Нового года. Они сначала поехали на Софийскую площадь в главную елку, затем вернулись домой, где начали заниматься подготовкой к празднованию. Девушка с усмешкой вспоминает, как Герой помогал делать их новогодние салаты.
Это был последний год, когда мы праздновали Новый год. Это был 2022 год. Впервые он ("Да Винчи" – 24 Канал) праздновал его дома в Киеве с начала Майдана и войны,
– вспоминает девушка.
Невеста рассказала, что это был первый Новый год, который они встречали втроем – она, Да Винчи и их пес Хьюго. Они, как и любая обычная семья, наряжали елку, смотрели обращение президента, затем просмотрели фильмы и легли спать.
"Это был самый счастливый мой день, потому что он был о гражданской истории жизни с ним. Когда Да Винчи согласился праздновать Новый год не с подразделением, а дома со своей маленькой семьей", – рассказала Алина.
Через 2 дня они вместе снова вернулись на фронт. Однако гражданские дни, когда Алина с любимым отдыхали или путешествовали, невеста вспоминает с особым трепетом.
Гибель "Да Винчи": что известно
- Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом 7 марта. Он попал под российский обстрел и получил ранение, от которого разорвало трахею.
- Героя похоронили 10 марта в Киеве на Аскольдовой могиле. На церемонию прощания с Да Винчи пришли сотни людей, среди которых – Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников.
- Посмертно Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" наградили "Крестом боевых заслуг". Владимир Зеленский вручил награду матери Героя Оксане Коцюбайло.