По словам Алины Михайловой, это произошло 30 мая 2017 года, когда на фронте был так называемый "период беззаботности". Девушка вспоминает то время с щемящей улыбкой, ведь ассоциирует его со счастьем и влюбленностью. В это время и начались их отношения, рассказала невеста Героя в интервью Front 18.

Важно Очень поссорились, потому что он пошел на штурм, - любимая "Да Винчи" о последних днях его жизни

"Первое и последнее свидание были самыми счастливыми моментами"

Девушка сквозь слезы рассказала, что Да Винчи очень изменился, когда они начали встречаться. После нескольких свиданий собратья в шутку говорили, что с появлением Алины в жизни Героя, он "стал добрее".

Вспоминая последнее свидание с любимым, девушка не смогла сдержать слез. Невеста Героя рассказала, что она состоялась во время празднования Нового года. Они сначала поехали на Софийскую площадь в главную елку, затем вернулись домой, где начали заниматься подготовкой к празднованию. Девушка с усмешкой вспоминает, как Герой помогал делать их новогодние салаты.

Это был последний год, когда мы праздновали Новый год. Это был 2022 год. Впервые он ("Да Винчи" – 24 Канал) праздновал его дома в Киеве с начала Майдана и войны,

– вспоминает девушка.

Невеста рассказала, что это был первый Новый год, который они встречали втроем – она, Да Винчи и их пес Хьюго. Они, как и любая обычная семья, наряжали елку, смотрели обращение президента, затем просмотрели фильмы и легли спать.

"Это был самый счастливый мой день, потому что он был о гражданской истории жизни с ним. Когда Да Винчи согласился праздновать Новый год не с подразделением, а дома со своей маленькой семьей", – рассказала Алина.

Через 2 дня они вместе снова вернулись на фронт. Однако гражданские дни, когда Алина с любимым отдыхали или путешествовали, невеста вспоминает с особым трепетом.

Гибель "Да Винчи": что известно