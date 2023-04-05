За словами Аліни Михайлової, це трапилося 30 травня 2017 року, коли на фронті був так званий "період безтурботності". Дівчина згадує той час з щемливою посмішкою, адже асоціює його з щастям та закоханістю. Саме тоді й почалися їхні стосунки, розповіла наречена Героя в інтерв'ю Front 18.

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"Перше й останнє побачення були найщасливішими моментами"

Дівчина крізь сльози розповіла, що "Да Вінчі" дуже змінився, коли вони почали зустрічатися. Після декількох побачень побратими жартома казали, що з появою Аліни у житті Героя, він "став добріший".

Згадуючи останнє побачення з коханим, дівчина не змога стримати сліз. Наречена Героя розповіла, що воно відбулося під час святкування Нового року. Вони спочатку поїхали на Софійську площу до головної ялинки, потім повернулися додому, де почали займатися підготовкою до святкування. Дівчина з посмішкою згадує, як Герой допомагав робити їх новорічні салати.

Це був останній рік, коли ми святкували Новий рік. Це був 2022-й рік. Вперше він ("Да Вінчі" – 24 Канал) святкував його вдома у Києві від початку Майдану й війни,

– згадує дівчина.

Наречена розповіла, що це був перший Новий рік, який вони зустрічали утрьох – вона, "Да Вінчі" та їхній пес Х'юго. Вони, як і кожна звичайна сім'я, наряджали ялинку, дивилися звернення президента, потім переглянули фільми й лягли спати.

"Це був найщасливіший мій день, бо він був про цивільну історію життя з ним. Коли "Да Вінчі" погодився святкувати Новий рік не з підрозділом, а вдома зі своєю маленькою сім’єю", – розповіла Аліна.

Через 2 дні вони разом знову повернулися на фронт. Проте цивільні дні, коли Аліна з коханим відпочивали або подорожували, наречена пригадує з особливим трепетом.

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