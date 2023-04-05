Девушка считает, что смерть "Да Винчи" – несправедливая и глупая. Об этом Алина рассказала в интервью Front 18.

Важно Очень поссорились, потому что он пошел на штурм, – любимая "Да Винчи" о последних днях его жизни

Возлюбленная "Да Винчи" рассказала о дне его гибели

По словам парамедика, 7 марта (день смерти "Да Винчи" – 24 Канал) – это самый плохой день в ее жизни и она бы хотела, чтобы этой даты не существовало.

Это день, с которого начался ад. Потому что я могла придумать любой вариант, могла подумать о ранении любого человека, но не говорить слово "был" о человеке, с которым ты планировала свою будущую жизнь,

– поделилась Алина.

Девушка рассказала, что никогда не говорила о смерти с "Да Винчи", а тем более о том, что он может погибнуть. Никто из украинцев не мог поверить, когда узнали, что парень отдал свою жизнь за наше государство.

Алина отметила, что после 7 марта она не знает, какой сегодня день, потому что не считает дни. Они просто прекратили для нее существовать с того момента.

"У меня была огромная злость на всех, это, пожалуй, естественно. Мне казалось, что я ненавижу всех людей, оставшихся в живых. Да, такое нельзя говорить, но его смерть настолько несправедлива и глупая. Но я говорила у него на могиле, что нет большей любви, когда ты свою жизнь отдал за своих друзей", – добавила Алина.

Как погиб "Да Винчи"

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" погиб в бою под Бахмутом 7 марта. Как стало известно, Герой Украины попал под вражеский обстрел.

9 марта с "Да Винчи" простились на Прикарпатье, а похоронили его на Аскольдовой могиле 10 марта. Позже президент Владимир Зеленский посмертно наградил "Да Винчи" "Крестом боевых заслуг".