Дівчина вважає, що смерть "Да Вінчі" – несправедлива та дурна. Про це Аліна розповіла в інтерв'ю Front 18.

Важливо Дуже посварилися, бо він пішов на штурм, – кохана "Да Вінчі" про останні дні його життя

Кохана "Да Вінчі" розповіла про день його загибелі

За словами парамедикині, 7 березня (день смерті "Да Вінчі" – 24 Канал) – це найгірший день в її житті і вона б хотіла, щоб цієї дати не існувало.

Це день, з якого почалося пекло. Тому що я могла придумати будь-який варіант, могла подумати про поранення будь-якої людини, але не казати слово "був" про людину, з якою ти планувала своє майбутнє життя,

– поділилась Аліна.

Дівчина розповіла, що ніколи не говорила про смерть з "Да Вінчі", а тим паче про те, що він може загинути. Ніхто з українців не міг повірити, коли дізналися, що хлопець віддав своє життя за нашу державу.

Аліна зазначила, що після 7 березня вона не знає, який сьогодні день, тому що вже не рахує дні. Вони просто припинили для неї існувати з того моменту.

"У мене була величезна злість на всіх, це, мабуть, природньо. Мені здавалося, що я ненавиджу всіх людей, які залишились живими. Так, такого не можна казати, але його смерть є настільки несправедливою та дурною. Але я говорила в нього на могилі, що немає більшої любові за ту, коли ти своє життя віддав за своїх друзів", – додала Аліна.

Як загинув "Да Вінчі"

Нагадаємо, що Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" загинув у бою під Бахмутом 7 березня. Як стало відомо, Герой України потрапив під ворожий обстріл.

9 березня з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті, а поховали його на Аскольдовій могилі 10 березня. Згодом президент Володимир Зеленський посмертно нагородив "Да Вінчі" "Хрестом бойових заслуг".