Где в Украине принимают стратегические решения: Комаров показал "Центр принятия решений"

Вскоре в Украине наступит тот день февраля, который, похоже, так и с 2022 года не заканчивался. И все это время оккупанты мечтают найти и уничтожить украинский "Центр принятия решений", что постоянно декламируют на самых разных ступенях СМИ и власти.

Дмитрию Комарову удалось побывать в этом секретном месте, чтобы 24 февраля показать его украинцам в своем документальном проекте "Год". Конечно, для соблюдения мер безопасности ни время съемки, ни тем более ее место – не рассекречиваются.

Достойно внимания Сила слова: как Зеленскому удается говорить так, чтобы его слушал весь мир

Интервью с легендарным генералом

В рамках проекта журналисту удалось не только попасть в Центр боевого управления, но и взять интервью у командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского. Комаров признался, что мечтал сделать это еще после успешной Киевской операции весной, однако генерал оказался "неуловимым", ведь всегда находился в бою.

После работы в Киевской области он занимался первой Харьковской операцией, а затем блестяще спланировал историческое осеннее Харьковское контрнаступление, результаты которого знает весь мир,

– подчеркнул Дмитрий Комаров.

И несмотря на значимость для Украины этой фигуры, журналист подчеркнул, что увидел перед собой не только военного, но и скромного, вежливого и человечного мужчину.

Что увидят украинцы

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский – это один из самых опытных генералов . Он планировал киевское сражение, харьковскую и лиманскую операции. У него очень мощный штаб и там, как правило, рассматриваются разные варианты действий противника и варианты противодействия им.

В документальном проекте 24 февраля на канале 1+1 украинцы смогут увидеть не только интервью с генералом Сырским в его рабочей атмосфере в Центре боевого управления. Также будут освещены истории невероятных людей, без которых, как отметил Комаров, история всего государства развертывалась бы по-другому.

Их вклад не просто весомый – именно от их идей, решений и действий напрямую зависит то, как разворачивались и разворачиваются события этой войны,

– сообщил журналист.

В частности, лично от Александра Сырского можно будет узнать о том, как руководят боевыми действиями, где принимают стратегические решения и как военные Украины заставили осенью так называемую "вторую армию мира" сбежать из Харьковщины.