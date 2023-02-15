Дмитру Комарову ж вдалося побувати у цьому секретному місці, щоб 24 лютого показати його українцям у своєму документальному проєкті "Рік". Звісно, задля дотримання заходів безпеки ані час зйомки, ані ба більше її місце – не розсекречуються.

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Інтерв'ю з легендарним генералом

У рамках проєкту журналістові вдалося не лише потрапити до Центру бойового управління, а й взяти інтерв'ю у командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Комаров зізнався, що мріяв зробити це ще після успішної Київської операції навесні, однак генерал виявився "невловимим", адже завжди перебував у бою.

Після роботи на Київщині він займався першою Харківською операцією, а потім блискуче спланував історичний осінній Харківський контрнаступ, результати якого знає весь світ,

– підкреслив Дмитро Комаров.

І попри значущість для України цієї постаті журналіст наголосив, що побачив перед собою не лише військового, а й скромного, ввічливого та людяного чоловіка.

Зверніть увагу! За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський – це один з найдосвідченіших генералів. Він планував київську битву, харківську та лиманську операції. У нього дуже потужний штаб і там, як правило, розглядаються різні варіанти дій противника і варіанти протидії їм.

Що побачать українці

У документальному проєкті 24 лютого на каналі 1+1 українці зможуть побачити не лише інтерв'ю з генералом Сирським у його робочій атмосфері у Центрі бойового управління. Також будуть висвітлені історії неймовірних людей, без яких, як зазначив Комаров, історія цілої держави розгорталася б інакше.

Їхній внесок не просто вагомий – саме від їх ідей, рішень та дій безпосередньо залежить те, як розгорталися та розгортаються події цієї війни,

– повідомив журналіст.

Зокрема, особисто від Олександра Сирського можна буде дізнатися про те, як керують бойовими діями, де ухвалюють стратегічні рішення та як військові України змусили восени так звану "другу армію світу" втекти з Харківщини.