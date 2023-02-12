Відомий публіцист Джеффрі Салкін назвав Зеленського єврейським Вінстоном Черчиллем. Своєю здатністю чітко, коротко та яскраво доносити думки в кризові моменти він вселяє в людей впевненість і заспокоює їх. Правильні слова надихають їх робити все необхідне подолання кризи. 24 канал проаналізував, чому Зеленського так часто порівнюють із легендарним лідером Британії та вільного світу.

До теми Зеленського у Європарламенті зустріли стоячи та гучними оплесками

Сміється той, хто сміється останній

Восени 2019 року на зустрічі з блогерами в Офісі Президента на Банковій у форматі off the records пролунала фраза, яка миттєво стала мемом.

Чи усвідомлюєте ви, що наш президент – один із найкращих лідерів сучасного світу?,

– Андрій Єрмак, нібито 20 вересня 2019 року.

Два з половиною роки тому це формулювання видалось доволі дивним і навіть занадто голосним. Нині, коли президент України тріумфально відвідує Вашингтон, а згодом повторює той самий ефект у Лондоні, Парижі та Брюсселі, стає очевидно, що сміялися усі дарма і нам всім дуже пощастило, що в найтемніші часи лідером країни був саме Володимир Зеленський, колишній комік.

І це на фоні нещасного Путіна, який може відвідувати лише свого співагресора Лукашенка. Навіть Гітлер, і той мав більший вибір.

Зеленський став першим українським президентом, якого прийняв британський монарх / фото Офісу Президента

Звісно, цей феномен варто розділити для всієї України, проте, саме президент Зеленський є уособленням спротиву. Не даремно, журнал TIME, який визнав персоною року "український дух", у центрі своєї вже канонічної обкладинки розмістив портрет Володимира Зеленського.

Як британська преса порівнює Зеленського з Черчиллем та навіть воїном часів Вільгельма Завойовника

Авторитетна британська газета The Times на першій шпальті номера за 9 лютого розмістила фото Зеленського із жестом перемоги, який колись показав Вінстон Черчилль, а також обіграла це в тексті:

"Дайте нам крила для свободи" – Зеленський звернувся до членів парламенту та зустрівся з королем під час історичного візиту в Британію. Він нагадує Черчилля і звертається з проханням про реактивні літаки — і прем'єр-міністр може виконати його бажання.

Оглядач The Times Квентін Леттс зауважує, що виступ українського лідера мав шалений успіх, а його самого вважають "воїном" часів Вільгельма Завойовника.



Звернення Зеленського у Вестмінстер-холлі / фото GETTY IMAGES

Історичні паралелі в промові Зеленського

Порівняння з легендарним лідером минулого століття – британським прем'єром Вінстоном Черчиллем не просто очевидні, вони повсюди. Ім'я Вінстона Черчилля під час Другої світової війни, як і зараз Зеленського, було у всіх на вустах: воно стало синонімом завзятого опору британців агресії нацистської Німеччини.

Після розгрому Франції у 1940 році Велика Британія залишилась наодинці з агресором – нацистською Німеччиною. Англійці врятували свій експедиційний корпус, проте, опинились у дуже важкому становищі – почалася "Битва за Британію", яка принесла бомбові та ракетні нальоти Люфтваффе, а з ними – масові руйнування та тисячі смертей.



Вінстон Черчилль під час огляду військ / фото з архівів

У США на той час панувала думка про нейтралітет та необхідність залишатись осторонь війни у Європі. Черчилль знайшов аргументи та переконав (спочатку президента Рузвельта, а потім – весь американський політикум) у необхідності активних дій.

30-хвилинний виступ Черчилля перед Конгресом США 26 грудня 1941 року змінив все. 81 рік потому президент України не лише домігся ідентичного ефекту, а й зумів об'єднати представників усіх полюсів американського істеблішменту.

Американці познайомилися з однією з головних чеснот Вінстона Черчилля – збуджувати натовп,

– писала тоді Washington Post.

Зараз такі чесноти приписують і Зеленському. Відзначимо, що Черчилль також здолав не менш небезпечний шлях через Атлантику, щоб звернутись по допомогу до американських політиків.

І вже 8 лютого 2023 року президент Байден з трибуни Конгресу голосно заявляє: "Ми стоятимемо з Україною так довго, як це буде потрібно", повторюючи знамениті слова Черчилля.

Ми стоїмо разом, захищаючи все, що дороге вільним людям,

– Вінстон Черчилль виголошує останнє речення своєї історичної промови перед Конгресом 26 грудня 1941 року.

Зеленський прибув до США в мілітарній формі, що водночас є порушенням дрескоду та одночасно підкреслює всю унікальність ситуації, адже йде війна.

Те ж саме зробив Черчилль 1942 року, коли відвідав Рузвельта у siren suit. 8 грудня 2023 Зеленський прибув до Великої Британії – на ньому був усе той же тактичний одяг. Він дуже контрастував із вишуканим вбранням британського прем'єра Ріші Сунака та костюмами британських парламентарів, а тому привертав особливу увагу.

Дивіться повне відео історичного виступу Зеленського в Лондоні:

У компанії з де Голлем і Манделою

Президент України виступив перед обома палатами британського парламенту у Вестмінстер-холі і став лише шостим світовим лідером, який отримав таку честь. До українського лідера це робили генерал де Голль, Нельсон Мандела, Папа Римський Бенедикт XVI, Барак Обама та лідерка бірманської опозиції Аун Сан Суу Києм.

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Потужна промова президента України мала той самий ефект, який мала промова Черчилля у США. Не забув про нього Зеленський і зараз. Він повторив знаменитий жест "Вікторі", а також згадав історію про крісло великого британця.

Коли ми з вами сьогодні бачились, я сказав вам, що розповім у своєму виступі в парламенті одну історію. Історію про мої відчуття під час мого першого візиту до Лондона, в якості президента восени 2020 року. Була насичена програма. Королівські Високості Вільям і Кетрін. Букінгемський палац. Авіаносець британських Королівських ВМС. Вестмінстер. Даунінг-стріт. І, звісно ж, військові кімнати. Там є крісло. Відоме крісло Черчилля. Працівник музею посміхнувся й запропонував мені тоді сісти в це крісло. Крісло, з якого віддавалися військові накази. І запитав, що я відчуваю. І я сказав, що, безумовно, щось відчув. Лише зараз я знаю, що це було за відчуття. Всі українці його дуже добре знають. Це відчуття того, як хоробрість проводить тебе через найнеймовірніші труднощі, щоб урешті-решт винагородити тебе перемогою,

– Володимир Зеленський у промові 8 лютого 2023 року згадує про легендарне крісло Черчилля.

Нині президент України перебуває у віртуальній копії такого крісла й несе таку ж саму відповідальність, що й 80 років до цього Черчилль.

Промова Зеленського кілька разів переривалася оваціями, президент України неодноразово підкреслював роль Великої Британії в допомозі по відбиттю російської агресії й нагадав, що Сполучене Королівство було серед тих небагатьох, хто допоміг іще до початку широкомасштабного вторгнення.

Зеленський вміє спілкуватись настільки відкрито, що відчувається, ніби він розмовляє саме з тобою, а не з величезною аудиторією. Він уміє робити це короткими лаконічними фразами, які добре лягають у заголовки новин, пости у соціальних мережах та розмови між людьми. Тому його меседжі доходять не лише тих, хто чув його особисто. Його слова передають із вуст у вуста, люди розповідають про них іншим.

Світ після Перемоги

Також Зеленський закликав до формування нової системи колективної безпеки замість чинної, що себе остаточно скомпрометувала.

Ми маємо зробити цей принцип превентивної допомоги для тих, кому загрожує агресія, і превентивні санкції проти того, хто погрожує агресією, базовим принципом світової антивоєнної політики,

– Зеленський закликає до реформ світової системи безпеки, Вестмінстер-хол, 8 лютого 2023 року.

Таким Україна бачить світ після перемоги над росіянами.

Після перемоги будь-який агресор – незалежно від розмірів – знатиме, що його чекає, якщо він посягне на міжнародний правопорядок. Будь-який агресор, який спробує посунути кордони силою, який нестиме руйнування та смерть іншим народам, який спробує продовжити свою диктатуру за рахунок чужої крові в злочинних і неспровокованих війнах, як це робить Кремль. Будь-який агресор програє,

– Зеленський, Вестмінстер-хол, 8 лютого 2023 року.

У новій системі український лідер чільне місце відводить саме Великій Британії.

Світ потребує вашого, Британіє, лідерства так само, як він потребує української хоробрості,

– Зеленський закликає до рішучих дій, Вестмінстер-хол, 8 лютого 2023 року.

Цими словами президент України влучив у саме серце британців, адже мова про дещо значно більше, ніж бойові літаки (надання їх Україні Великою Британією та іншими союзниками є справою часу), мова про майбутнє.

Вже зараз Україна закликає визначити нові правила гри та вибудовувати контури нового світу, мирного і справедливого. Світу, де не буде місця агресивній Росії – сучасному фізичному уособленні "зла".