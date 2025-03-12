Вечером 11 марта в сети появилась информация о якобы увольнении командующего Оперативного командования "Север" Дмитрия Красильникова. Утром 12 марта сам генерал-майор подтвердил эту информацию.

Так, эту информацию Красильников подтвердил в комментарии журналистам Общественного, информирует 24 Канал.

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Командующего ОК "Север" Дмитрия Красильникова уволили с должности

По словам Красильникова, причины увольнения ему не объясняли. Приказ подписали на прошлой неделе – 7 марта.

Сейчас Красильников находится в батальоне резерва.

На уточняющий вопрос, с чем может быть связано это увольнение, Красильников заявил, что имеет определенные предположения, однако не стал их озвучивать.

Я предполагаю, но пока не хочу об этом разговаривать,

– сказал он.

Также он отметил, что не видел существенных причин для своего увольнения, в частности речь идет о ситуации в Курской области.

"Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого (увольнения, – ред.). И события на Курщине... Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре (2024 года, – ред.)", – добавил он.

По информации Красильникова, его преемником на посту командующего ОК "Север" уже назначили бригадного генерала Алексея Шандара, который до этого был заместителем командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Напомним, что об увольнении Красильникова ночью с 11 на 12 марта сообщила Марьяна Безуглая на своей странице в фейсбуке. По ее словам, главнокомандующий ВСУ Сырский уволил Красильникова несмотря на позицию командующего Сухопутных войск Драпатого. Это сообщение Безуглая делала в ответ на свою же публикацию об уходе украинских военных с Курщины.