"Я едва не послал его": Кулеба вспомнил самые тяжелые переговоры

С марта 2020 по сентябрь 2024 года Дмитрий Кулеба занимал должность министра иностранных дел Украины. За это время политик провел огромное количество встреч с коллегами всех мировых континентов – от Европы до Африки.

Но в эксклюзивном интервью для 24 Канала вспомнил одни из самых тяжелых переговоров за время государственной службы.

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Переговоры, которые разозлили

Кулеба делит особые переговоры на 2 типа:

по локации и формату;

по содержанию.

Казалось бы меня ничего не может вывести себя, но по содержанию как-то были переговоры с одним министром иностранных дел латиноамериканской страны. Честно, чуть не послал его за российским кораблем,

– поделился политик.

Камнем преткновения стало разное видение войны в Украине. Ведь, как объяснил Кулеба, в Украине ее понимают как она есть, в странах Европы – по-другому, а в странах Африки, Азии или Латинской Америки совсем иначе.

Политика возмутила риторика: "Мы за вас, мы вас поддерживаем, но Украине нужно перестать поставлять оружие, и тогда война закончится". Якобы Россия сделала ошибку, но это в целом хорошая и позитивная страна, которая многое сделала и стоит находить взаимопонимание.

Когда ты слушаешь это в концентрированном пакете от министра иностранных дел другой страны, это было 3 – 4 разговора, и, честно говоря, конкретно хотелось послать,

– сказал Кулеба.