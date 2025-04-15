"Дипломатическая кухня военного времени": Кулеба рассказал о международной политике в своей новой книге

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал новую книгу "Дипломатическая кухня военного времени". На ее страницах политик рассказывает, что происходит в международной политике за закрытыми дверями.

А также отмечает, что дипломатия является комплексным и часто запутанным процессом. Об этом сообщает 24 Канал.

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О чем новая книга Кулебы "Дипломатическая кухня военного времени"

В своей новой книге "Дипломатическая кухня военного времени" Дмитрий Кулеба сравнивает дипломатию с кулинарией. По его мнению, предсказать результаты переговоров или важного телефонного разговора может быть так же сложно, как и приготовить исключительный деликатес.

Экс-глава МИД объясняет, что часто международная политика напоминает хаотичную и шумную кухню, где постоянно что-то "кипит, созревает и требует мгновенных решений". По его словам, это пространство, в котором переплетаются холодный расчет и горячие споры.

Страницы из книги Дмитрия Кулебы "Дипломатическая кухня военного времени" / Фото, предоставлены 24 Каналу

В этой книге дипломат вместе с шеф-поваром Владимиром Ярославским исследуют тонкую грань между словами и блюдами. Таким образом они показывают, как еда может стать инструментом доверия, диалога и влияния. Кулеба отмечает, что решил сотрудничать с Ярославским из-за того, что он не только хорошо готовит, но и глубоко понимает роль пищи в отношениях между людьми.

Не только прагматические интересы формируют сложные системы союзов и определяют судьбоносные решения государств. Кухня, алкоголь, литература, мода, эстетика, стиль жизни, представление о прекрасном, общие исторические испытания – это невидимые магнитные силы, которые притягивают одних игроков, а других держат на расстоянии,

– говорит Кулеба.

Стоит отметить, что эта книга представляет 25 рецептов блюд, которые сопровождаются личными историями Дмитрия Кулебы о его дипломатическом пути. Одной из них является история об исключении России из Совета Европы. Он объясняет, что эта организация дала пример другим и показала, что "выжать агрессора с международных площадок, бизнеса и спорта – норма, а не достижение".

В своей книге экс-министр иностранных дел Украины также показывает, как за закрытыми дверями международной политики рождался формат доверия, который начинался не с протокола, а с трапезы. Он отмечает, что часто блюдо, а не стратегия помогала сторонам переговоров найти общий язык между собой.

По словам Кулебы, "Дипломатической кухней военного времени" он хочет показать обществу, как работают дипломаты и какое на самом деле отношение к Украине в мире.

Заметим, что издательство "Книголав" открыло предзаказ на книгу, а уже в мае все желающие смогут приобрести ее.