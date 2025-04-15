А також зазначає, що дипломатія є комплексним та часто заплутаним процесом. Про це повідомляє 24 Канал.

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Про що нова книга Кулеби "Дипломатична кухня воєнного часу"

У своїй новій книзі "Дипломатична кухня воєнного часу" Дмитро Кулеба порівнює дипломатію з кулінарією. На його думку, передбачити результати переговорів чи важливої телефонної розмови може бути так само складно, як і приготувати винятковий делікатес.

Ексглава МЗС пояснює, що часто міжнародна політика нагадує хаотичну та гучну кухню, де постійно щось "кипить, дозріває й вимагає миттєвих рішень". За його словами, це простір, у якому переплітаються холодний розрахунок та гарячі суперечки.

Сторінки з книги Дмитра Кулеби "Дипломатична кухня воєнного часу" / Фото, надані 24 Каналу

У цій книзі дипломат разом із шеф-кухарем Володимиром Ярославським досліджують тонку межу між словами та страви. Таким чином вони показують, як їжа може стати інструментом довіри, діалогу та впливу. Кулеба зазначає, що вирішив співпрацювати з Ярославським через те, що він не лише гарно готує, а й глибоко розуміє роль їжі у стосунках між людьми.

Не лише прагматичні інтереси формують складні системи союзів і визначають доленосні рішення держав. Кухня, алкоголь, література, мода, естетика, стиль життя, уявлення про прекрасне, спільні історичні випробування — це невидимі магнітні сили, що притягують одних гравців, а інших тримають на відстані,

– каже Кулеба.

Варто зазначити, що ця книга представляє 25 рецептів страв, які супроводжуються особистими історіями Дмитра Кулеби про його дипломатичний шлях. Однією з них є історія про виключення Росії з Ради Європи. Він пояснює, що ця організація дала приклад іншим та показала, що "вичавити агресора з міжнародних майданчиків, бізнесу та спорту – норма, а не досягнення".

У своїй книзі ексміністр закордонних справ України також показує, як за зачиненими дверима міжнародної політики народжувався формат довіри, який починався не з протоколу, а з трапези. Він наголошує, що часто страва, а не стратегія допомагала сторонам переговорів порозумітися між собою.

За словами Кулеби, "Дипломатичною кухнею воєнного часу" він хоче показати суспільству, як працюють дипломати та яке насправді ставлення до України у світі.

Зауважимо, що видавництво "Книголав" відкрило передзамовлення на книгу, а вже у травні усі охочі зможуть придбати її.