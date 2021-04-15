Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. Глава МИД написал, что Украина приветствует пакет санкций США, которые также осуждают эскалацию России и репрессии во временно оккупированном Крыму.

В частности санкции Соединенные Штаты Америки ввели против 5 физических лиц и 3 организаций, которые причастны к оккупации Крыма.

Важно Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за действий России

Реакция главы МИД

Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове,

– заметил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Украина также поддерживает реакцию США на злонамеренное вмешательство России в дела других стран, в частности в выборы в США.

Демократия нуждается в защите,

– подытожил министр.

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2021

Коротко о санкциях США

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о санкциях против России.

Согласно им ввели ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.

Из Вашингтона высылают 10 человек российской дипломатической миссии.

С 14 апреля 2021 года финансовым учреждениям США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации.

К тому же Белом доме сказали, что осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму. Поэтому ввели санкции против 8 физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму.

Кстати, Россия отреагировала на санкции – вызвала на ковер американского посла и пообещала тяжелый разговор.