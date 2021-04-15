Демократия нуждается в защите, – Кулеба отреагировал на новые санкции США против России
Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о новых санкциях против России. Глава МИД написал, что Украина приветствует пакет санкций США, которые также осуждают эскалацию России и репрессии во временно оккупированном Крыму.
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
В частности санкции Соединенные Штаты Америки ввели против 5 физических лиц и 3 организаций, которые причастны к оккупации Крыма.
Важно Байден объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за действий России
Реакция главы МИД
Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове,
– заметил Дмитрий Кулеба.
Он также добавил, что Украина также поддерживает реакцию США на злонамеренное вмешательство России в дела других стран, в частности в выборы в США.
Демократия нуждается в защите,
– подытожил министр.
Коротко о санкциях США
- Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о санкциях против России.
- Согласно им ввели ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
- Из Вашингтона высылают 10 человек российской дипломатической миссии.
- С 14 апреля 2021 года финансовым учреждениям США запретили покупать при первичном размещении российские гособлигации.
- К тому же Белом доме сказали, что осуждают эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму. Поэтому ввели санкции против 8 физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму.
Кстати, Россия отреагировала на санкции – вызвала на ковер американского посла и пообещала тяжелый разговор.
Поделиться новостью