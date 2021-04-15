Демократія потребує захисту, – Кулеба відреагував на нові санкції США проти Росії
Президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про нові санкції проти Росії. Глава МЗС написав, що Україна вітає пакет санкцій США, які також засуджують ескалацію Росії та репресії в тимчасово окупованому Криму.
Джерело:твітер Дмитра Кулеби
Зокрема санкції Сполучені Штати Америки ввели проти 5 фізичних осіб та 3 організацій, які причетні до окупації Криму.
Важливо Байден оголосив у США режим надзвичайної ситуації через дії Росії
Реакція очільника МЗС
Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові,
– зауважив Дмитро Кулеба.
Він також додав, що Україна також підтримує реакцію США на зловмисне втручання Росії у справи інших країн, зокрема у вибори в США.
Демократія потребує захисту,
– підсумував міністр.
Коротко про санкції США
- Президент США Джо Байден 15 квітня підписав указ про санкції проти Росії.
- За ними запровадили обмеження проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній.
- З Вашингтону висилають 10 осіб російської дипломатичної місії.
- З 14 квітня 2021 року фінансовим установам США заборонили купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
- До того ж Білому домі сказали, що засуджують ескалацію Росії на кордоні з Україною і репресії, до яких Росія вдається в окупованому Криму. Відтак ввели санкції проти 8 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму.
До речі, Росія відреагувала на санкції – викликала на килим американського посла та пообіцяли важку розмову.
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