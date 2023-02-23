Принципы справедливого и крепкого мира в Украине: Кулеба представил в ООН проект резолюции

С мировой поддержкой Украина сможет восстановить свою территориальную целостность, а также уважение Устава ООН. Среди членов Генассамблеи есть те, кто стремится "дружить и с Украиной, и с Россией", однако это не сработает.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил во время своего выступления на спецсессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там он представил проект резолюции о "Принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в Украине".

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Кулеба призвал страны встать на сторону Устава ООН и международного права

Министр иностранных дел представил в ООН проект резолюции о мире в Украине. В нее вошли ключевые положения формулы Владимира Зеленского.

Если мир поддержит Украину, она сможет вернуть свои границы, восстановит уважение Устава ООН и лишит агрессора желание нападать. В то же время, если международные партнеры не помогут, все "утонет в хаосе".

Нельзя нарушать принцип территориальной целостности... Мир утонет в хаосе, если мы допустим силовую смену границ, прикрываясь политической целесообразностью или симпатией к агрессорам,

– констатировал Кулеба.

Уже год украинское государство эффективно защищается от гораздо более сильного врага. Сейчас наступает решающий момент, когда партнеры могут и должны продемонстрировать свою поддержку не на словах, а на деле и доказать, что они поддерживают Устав ООН.

Глава украинского МИД добавил, что некоторые собравшиеся желают "дружить и с Украиной, и с Россией", однако так не получится. Речь идет не только об Украине, но и о том, чтобы поддержать и защитить фундаментальные принципы ООН.

Проблема в том, что в этой войне нет двух равных сторон. Есть агрессор и жертва. Я понимаю, что есть еще некоторые страны, которые по разным причинам не хотят стать на сторону Украины. Но речь не об этом. Речь идет о том, чтобы стать на сторону Устава ООН, стать на сторону международного права,

– объяснил министр.

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Какие положения резолюции по миру в Украине

Проект резолюции Генассамблеи ООН по миру в Украине содержит все основные идеи, предусмотренные формулой Владимира Зеленского. В частности, в документе четко указано, что Россия должна вывести свои войска с украинских территорий, а действия страны-агрессорки получают отчетливую классификацию.

Отвечая на вопрос Укринформ об основных тезисах, которые министр хочет донести во время пребывания в Нью-Йорке, Кулеба рассказал, что на заседании он передаст два основных сигнала.

Первое – это формула мира Президента Зеленского. Второе – это возможность обратиться в страны так называемого глобального Юга – Африку, Азию, Латинскую Америку. Я очень хорошо знаю состояние их мнений, вопросов, сомнений и некоторые необоснованные позиции,

– констатировал Кулеба.

Что еще известно о резолюции Генассамблеи ООН