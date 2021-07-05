Ситуацию нужно исправлять, – Кулеба рассказал, останется ли Украина без топлива из Беларуси

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о монопольном положении Беларуси в Украине по поставкам топлива. Он заявил, что ситуацию нужно исправлять.

Глава МИД объяснил, что нужно диверсифицировать (разнообразить) поставки топлива. Ведь Украина не может позволить Лукашенко иметь такой рычаг влияния.

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Кулеба выступил за диверсифицирование поставок топлива

Глава ведомства пояснил, что Украина не может полагаться на Беларусь под руководством Александра Лукашенко.

Сейчас мы стали потребителем топлива из Беларуси, по некоторым позициям почти монопольное положение. Эту ситуацию нужно исправлять,

– объяснил глава МИД.

И он добавил, что не стоит забывать, что продажа топлива Украине – это важная составляющая экономики Беларуси – "поэтому Лукашенко и не стреляет себе в ногу, пытаясь использовать этот рычаг". Дмитрий Кулеба сказал, что риск есть, поэтому его "должны учитывать".

"Я за то, чтобы у нас была диверсифицированная поставка – чтобы мы не зависели от Беларуси или любой другой страны", – пояснил глава ведомства.

Что известно о поставках топлива из Беларуси

В конце мая сообщалось, что "Белорусская нефтяная компания" в июне уменьшит поставки бензина марки А-95 в Украину.

Тогда же глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что в Украине по белорусскому продукту – 50% рынка.

Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси заверил, что перебоев с экспортом бензина из Беларуси не будет.

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