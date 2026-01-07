"Не скажу": Зеленский прокомментировал будущую должность для Дмитрия Кулебы
- Президент Владимир Зеленский не раскрыл детали о возможной новой должности для Дмитрия Кулебы.
- СМИ сообщают, что Кулебу могут рассматривать на должность главы Службы внешней разведки Украины.
Президент Владимир Зеленский не стал раскрывать детали относительно возможной новой должности бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. По данным СМИ, бывший глава МИД может стать главой СВР.
Решение о том, куда назначат Кулебу – еще не принято. Об этом заявил глава государства во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Что известно о будущей должности Кулебы?
Владимир Зеленский отказался комментировать назначение бывшего главы МИД на новую должность. На вопрос журналистов он ответил коротко – "Не скажу".
О том, что Дмитрий Кулеба возвращается президент Украины сообщил ранее. Глава государства отметил, что во время разговора обсуждались дальнейшие направления взаимодействия. В то же время президент не уточнил, на какую именно должность может быть назначен бывший глава МИД.
В СМИ сообщают, что Кулебу могут рассматривать на должность главы Службы внешней разведки Украины. Однако, Владимир Зеленский еще продолжает выбирать главу ведомства. Выбор будет зависеть от выбранного подхода к развитию службы.
Напомним! 5 сентября 2024 года Верховная Рада поддержала увольнение Дмитрия Кулебы с должности министра иностранных дел, которую он занимал в течение четырех лет. Свою карьеру он начал в структуре МИД Украины, где работал на различных дипломатических должностях.
Что известно о других назначениях Зеленского?
В начале года Владимир Зеленский провел кадровые перестановки. Новым главой Офиса Президента Украины стал экс-глава ГУР Кирилл Буданов, а должность главы разведки занял Олег Иващенко.
В ОП также назначили Сергея Кислицу первым заместителем руководителя. Советником по вопросам экономического развития стала Христя Фриланд.
Изменения произошли и в СБУ. Василий Малюк оставил должность и перешел на другое направление работы в ведомстве, а временным главой Службы безопасности Украины назначили Евгения Хмару.