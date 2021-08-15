Министр иностранных дел отметил, что Украина разделяет боль венгерской страны в этот трагический день. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

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Ужасная авария автобуса около Будапешта. Соболезную родным погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым,

– написал глава МИД.

Кроме этого, спикер ведомства Олег Николенко сообщил, что среди жертв и пострадавших в результате ДТП с автобусом украинских граждан нет.

Подробнее об аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 августа около 04:55 утра.

Пассажирский автобус по неизвестным причинам съехал с дороги и перевернулся.

В результате аварии погибли 8 человек, еще 48 человек получили различные травмы.

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