Міністр закордонних справ зазначив, що Україна поділяє біль угорської країни у цей трагічний день. Про це він повідомив на своїй сторінці у твітері.

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Жахлива аварія автобуса поблизу Будапешта. Співчуваю рідним загиблих і бажаю швидкого одужання пораненим,

– написав глава МЗС.

Окрім цього, речник відомства Олег Ніколенко повідомив, що серед жертв і постраждалих внаслідок ДТП з автобусом українських громадян немає.

Детальніше про аварію

Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 серпня близько 04:55 ранку.

Пасажирський автобус з невідомих причин з'їхав з дороги та перекинувся.

Унаслідок аварії загинули 8 людей, ще 48 осіб зазнали різних травм.

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