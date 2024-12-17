Случаев физической "бусификации" в Украине становится все меньше, – Дмитрий Лубинец

Дмитрий Лубинец заявил, что случаев так называемой физической "бусификации" со стороны сотрудников ТЦК становится меньше. Однако факты нарушения прав граждан все еще остаются.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ответ Уполномоченного по правам человека. Отмечается, что в течение этого года Офис получил более 4 тысяч обращений относительно незаконных действий сотрудников ТЦК во время мобилизации.

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Лубинец прокомментировал "бусификацию" в Украине

Дмитрий Лубинец заявил, что Офис Уполномоченного реагирует на все обращения граждан по применению силы работниками ТЦК.

По его словам, в отдельных случаях его решения приводили к открытию как уголовных, так и дисциплинарных производств. В частности результатами становились дисциплинарные взыскания в отношении работников ТЦК и СП

На мой взгляд, ситуация в Украине, если мы сравниваем с предыдущим годом, немножко ухудшилась, но не кардинально. Все меньше и меньше мы видим случаи именно физической "бусификации". Мы это так называем. Где-то уже поняли, что такой подход не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины во время мобилизации остаются,

– сказал Дмитрий Лубинец.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что Минобороны стремится сделать мобилизацию более гуманной, уменьшая количество случаев "бусификации" благодаря цифровизации. Для этого уже было введено рекрутинговые центры и цифровые инструменты, которые позволяют гражданам выбирать, где служить в армии.