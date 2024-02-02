Марченко заявил, что "допускает все". По его мнению, у России достаточно сил, чтобы снова пойти на Киев.

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Марченко не исключает возможность наступления на Киев

Генерал-майор отметил, что для России потерять еще 30 – 40 тысяч человек – не проблема. Поэтому повторное наступление на столицу исключать не стоит.

Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30 – 40 тысяч человек – не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться,

– сказал Марченко.

Он убежден, что россияне могут перегруппировать войска и снова пойти на столицу. Поэтому, по его словам, "мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться".

Также Марченко считает, что россияне попытаются воспроизвести тот план захвата Юга и отрезать нас от Черного моря. Ведь для них это стратегическая задача. Поэтому Украине надо готовиться к обороне южной части страны.

Россия может сделать новое масштабное наступление