Марченко заявив, що "припускає все". На його думку, у Росії достатньо сил, щоб знову піти на Київ.

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Марченко не відкидає можливість наступу на Київ

Генерал-майор зазначив, що для Росії втратити ще 30 – 40 тисяч людей – не проблема. Тому повторний наступ на столицю відкидати не варто.

Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30 – 40 тисяч людей – не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися,

– сказав Марченко.

Він переконаний, що росіяни можуть перегрупувати війська і знову піти на столицю. Тому, за його словами, "ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися”.

Також Марченко вважає, що росіяни спробують відтворити той план захоплення Півдня та відрізати нас від Чорного моря. Адже для них це стратегічне завдання. Тому Україна треба готуватися до оборони південної частини країни.

Росія може зробити новий масштабний наступ