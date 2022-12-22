За два месяца самолет Медведева 10 раз летал за границу: СМИ выяснили, куда именно
Самолет заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева совершил 10 международных перелетов. И это только за последние два месяца.
Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar, информирует 24 канал. Самолет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226 зарегистрирован на Светлану Медведеву.
Кстати Медведев намекнул на желание ударить по странам НАТО: видит "цели" везде
Куда летал Медведев
Трижды самолет был в столице Катара Дохе, где проходил чемпионат мира по футболу, дважды – летал в столицу Непала Катманду (первый полет был с 31 октября по 2 ноября, второй – 14 ноября).
Последний полет – в Дубай – был совершен 20 декабря. 9 декабря Bombardier приземлился в Тегеране, где пробыл два дня, а 28 ноября летал в Стамбул.
21 декабря сообщалось о визите Медведева в Китай, где он встретился с лидером страны Си Цзиньпином.
Угрозы Медведева
- Дмитрий Медведев 16 декабря намекнул, что Россия хотела бы ударить по странам НАТО.
- Медведев также заявил, что для стабильности энергоснабжения в Украине "следует признать правомерность требований России в рамках так называемой специальной военной операции".
- Кстати, в Кремле возмущаются фактом, что в Украине не скрывают стремление вернуть временно оккупированный Крым, в том числе и военным путем. Поэтому Медведев намерен "взять" Киев, несмотря на то, что оккупанты изо дня в день теряют захваченные территории.