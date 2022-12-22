За два месяца самолет Медведева 10 раз летал за границу: СМИ выяснили, куда именно

Самолет заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева совершил 10 международных перелетов. И это только за последние два месяца.

Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar, информирует 24 канал. Самолет Bombardier Global Express 5000 с номером RA-67226 зарегистрирован на Светлану Медведеву.

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Куда летал Медведев

Трижды самолет был в столице Катара Дохе, где проходил чемпионат мира по футболу, дважды – летал в столицу Непала Катманду (первый полет был с 31 октября по 2 ноября, второй – 14 ноября).

Последний полет – в Дубай – был совершен 20 декабря. 9 декабря Bombardier приземлился в Тегеране, где пробыл два дня, а 28 ноября летал в Стамбул.

21 декабря сообщалось о визите Медведева в Китай, где он встретился с лидером страны Си Цзиньпином.

Угрозы Медведева